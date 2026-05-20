“Solo en efectivo y con tarjeta”: el despliegue de Bizum Pay genera desconocimiento y desconfianza en los comercios

El pasado lunes 18 de mayo, Bizum Pay, la nueva solución de pagos de la plataforma española propiedad de los bancos con la que se podrá pagar en los comercios físicos, echó a andar. A través de esta tecnología, los clientes pagarán a través de una experiencia muy similar a la de las tarjetas virtuales en el móvil, acercando sus dispositivos al TPV por medio de la tecnología NFC. La novedad consiste en que, con Bizum, la transferencia será directa desde la cuenta del cliente a la del comercio, sin que medien las compañías de tarjetas, agilizando la llegada de los fondos.

Para los bancos, el nuevo avance de Bizum constituye “un nuevo caso de éxito de la banca española”. “Nos permitirá ofrecer progresivamente una nueva opción de pago a nuestros clientes, tanto particulares como comercios, de forma segura e instantánea", sostienen fuentes financieras a EL PERIÓDICO. BBVA y CaixaBank son las dos entidades que ya lo tienen disponible para algunos de sus clientes, directamente en la app del banco.

Pese a que se marcó esta semana como la de inicio del servicio, desde Bizum han afirmado constantemente que el despliegue va a ser gradual, pues será necesario tiempo para adaptar a los dos vértices de la nueva solución: los clientes y los comercios. Los primeros aún no la tienen disponible de forma generalizada. En función del banco del que se sea cliente, algunos consumidores podrán pagar con Bizum desde la aplicación de su banco, mientras que otros deberán descargar una 'app' independiente, llamada 'Bizum Pay'.

Sin embargo, son escasos los ejemplos de clientes que ya tengan habilitada esta opción en su app bancaria, y la app independiente aún no ha salido al mercado, con algunas fuentes indicando que la fecha de salida llegará a partir del 1 de junio.

Comercios escépticos

Si los clientes aún no pueden disfrutar de esta funcionalidad, el caso de los comercios es muy similar. EL PERIÓDICO ha realizado una ronda por diversos comercios de varias zonas céntricas de Madrid para preguntar a sus encargados si conocen Bizum Pay, y si tienen noticia de que su proveedor de TPV ya ha activado esta funcionalidad en sus comercios. La respuesta ha sido unánime y negativa, marcada por el desconocimiento y la desconfianza.

“En efectivo y con tarjeta”, responde con sequedad un empleado de un local del Mercado de San Antón cuando se le pregunta si acepta Bizum Pay. En los primeros días tras el despliegue del servicio, la mayoría de los comercios aún desconocen este nuevo sistema de pago y aún no tienen disponible el servicio de forma generalizada. Empleados y propietarios consultados en distintos establecimientos de la capital española reaccionan, en muchos casos, con gestos de desconcierto o miradas de incomprensión al oír hablar de la plataforma.

En una tienda de mascotas ubicada en el barrio de Justicia, una trabajadora encoge los hombros y sonríe con confusión. “No sé nada”, comenta, aunque agrega que la modalidad de pago en línea ya es usada en gran medida por clientes a través de su web. “Si es cierto que últimamente se usa más efectivo, la gente no está tan dispuesta a pagar con tarjeta”.

Sin fecha clara

El encargado de un establecimiento de la cadena VIPS arquea la ceja ante la pregunta de de si conoce Bizum Pay. Al consultar con su gerente, confiesa que "no lo tienen activado y no saben cuando lo tendrán". Esta cadena utiliza TPV propios, que sirven para tomar la comanda y para pagar, y los camareros no tienen noticia de que este nuevo método de pago ya esté disponible en su restaurante.

Fuentes del sector de la distribución alimentaria reconocen que los supermercados "están teniendo conversaciones para estudiar la manera de avanzar y solventar las cuestiones técnicas a nivel de integración tecnológica para la implantación de nuevos sistemas". Por tanto, el despliegue en las tiendas de alimentación se encuentra aún en fase embrionaria, sin una fecha de salida clara, ya que depende enteramente de las entidades.

Implantación lenta y desconfianza bancaria

Víctor Sánchez, dueño de una peluquería de la zona, confiesa que tiene algunos mensajes de su banco sin abrir en el correo. Cuando le explicamos qué es Bizum Pay, desconfía. "Los bancos no suelen regalar ningún caramelito. Hasta que no lo vea, no lo creeré", confiesa, dudando de que la nueva solución de pagos vaya a suponerle un ahorro en materia de comisiones.

Jorge Saba, portavoz de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores Madrileños, asegura que sus comercios asociados desconocen por completo los detalles de este nuevo método de pago. "Los comercios con los que yo he tenido contacto ni siquiera saben las comisiones que les va a cobrar su banco por utilizar Bizum", detalla, añadiendo una capa más de desconocimiento al despliegue de Bizum Pay.

En un pub de la zona, el encargado se muestra muy curioso sobre la nueva solución de pagos. El proveedor de sus datáfonos es el Sabadell, pero, al igual que en el resto de lugares, no ha oído hablar de ella en su negocio y no sabe cuando empezará a estar disponible.

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El dueño de un supermercado de barrio afirma que solo ha hecho un Bizum "dos veces en su vida". "La primera vez pregunté a qué número de cuenta, y se rieron", recuerda. Sostiene que no tiene mucho interés en Bizum Pay, pero cuando sale a colación que este nuevo método conllevará menos comisiones, le vuelve el interés. "Yo tengo tarifa plana, pero hasta una barra de pan vienen a pagármela con tarjeta", se queja, asegurando que contactará con sus tres bancos para preguntar por Bizum Pay.