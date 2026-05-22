Puig se hunde un 14% en bolsa al frustrarse la fusión con Estée Lauder

La ruptura de la fusión entre Puig y el grupo de belleza y perfumería estadounidense, Estée Lauder, ha llevado al grupo catalán a vivir su peor jornada en el parqué madrileño desde que debutó en el Ibex 35 en 2024. La compañía con sede en L’Hospitalet de Llobregat comunicó anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que abandonará la operación para crear un gigante de lujo capaz de rivalizar con el grupo francés, L’Oréal.

Los títulos de Puig caen con fuerza en el selectivo madrileño este viernes, hasta dejarse más de un 14% en las primeras horas de la sesión, equivalente a 1.200 millones de euros de valor bursátil. En paralelo, la compañía que había sido su contraparte en las negociaciones, Estée Lauder, provocaba euforia en los inversores al conocerse el abandono de las negociaciones. Los títulos de la compañía estadounidense, que cotiza en Wall Street, llegaban a repuntar hasta un 14% en el parqué de Nueva York tras el cierre del mercado, hasta superar los 78 dólares por título.

Analistas de ambos lados del Atlántico habían expresado sus dudas sobre el acuerdo, ya que se preguntaban si Estée Lauder sería capaz de integrar la cartera de marcas de Puig mientras lleva a cabo una operación de reestructuración conocida como Belleza Reinventada. Hace apenas unas semanas, Estée revisó al alza su estimación inicial de despidos en más de 3.000 puestos de trabajo.

Puig partía como principal ganadora de la operación

El tono no es tan alcista en Madrid este viernes. Puig estaba llamada a salir como la parte más favorecida de la fusión empresarial que alumbraría un actor global valorado en casi 39.000 millones de dólares (33.587 millones de euros). Por ello, en los últimos dos meses, las acciones del grupo han cotizado con una prima del 15%.

Desde Renta 4, los estrategas advierten de una corrección. "La noticia es negativa, en los últimos dos meses todo apuntaba a una combinación de los dos grupos. Desde que las conversaciones se hicieron oficiales, las acciones de Puig han subido un 15%", explican desde la firma de análisis. "Es de esperar que veamos hoy una corrección hacia los niveles pre-rumores".

Los analistas de JPMorgan advirtieron este viernes de que las acciones de Puig probablemente sufrirían caídas tras el fracaso de la operación y señalaron que la atención del mercado volvería a centrarse en la debilidad del sector de las fragancias, agravada por la guerra en Oriente Próximo. El banco estadounidense también se mostró escéptico sobre los beneficios de la fusión para Estée Lauder y recortó su precio objetivo para el grupo de 121 a 98 dólares.

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Charlotte Tilbury, la marca que dinamitó la fusión

La empresaria Charlotte Tilbury, fundadora de la marca de maquillaje, adquirida por Puig en 2020, fue el gran obstáculo del acuerdo, según han explicado fuentes a EL PERIÓDICO. Tilbury, cuya marca lleva su nombre, enfrío la integración tras poner una sería de condiciones que obligaban a Puig el desembolso de un pago cienmillonario, en caso de venta.