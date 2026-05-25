El BOE lo hace oficial: la ayuda de hasta 600 euros al mes para propietarios que cedan su piso vacío

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en España. En un mercado cada vez más tensionado, la escasez de oferta ha disparado los precios tanto de compra como de alquiler, dejando a miles de personas con dificultades para acceder a este bien básico.

Al mismo tiempo, muchos propietarios se resisten a alquilar sus viviendas por la falta de garantías en el cobro, el miedo a desperfectos o los posibles conflictos con los inquilinos. Esta situación provoca que numerosos pisos vacíos sigan fuera del mercado, pese a la creciente demanda de vivienda asequible.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pretende responder a este problema con incentivos para que los propietarios que cedan sus inmuebles a programas públicos de alquiler. Entre sus medidas destaca una ayuda de hasta 600 euros al mes por vivienda para quienes pongan su piso a disposición de la Administración para destinarlo a alquiler social o asequible.

Cómo conseguir la ayuda de hasta 600 euros al mes

En concreto, el Real Decreto 326/2026 contempla una línea de ayudas para fomentar la incorporación de viviendas vacías a programas de alquiler asequible o social. Para acceder a ella, los propietarios deberán ceder la vivienda durante un plazo mínimo de siete años, mediante un acuerdo que deberá quedar reflejado en el Registro de la Propiedad.

La vivienda podrá ser gestionada por comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades dependientes o fundaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la promoción de vivienda protegida. El objetivo es que estos inmuebles se pongan a disposición de personas inscritas en registros de demandantes de vivienda o de colectivos con mayores dificultades de acceso.

Viviendas de alquiler / EUROPA PRESS

La ayuda podrá alcanzar los 600 euros por vivienda y mes, cantidad que se sumará a la renta que perciba el propietario. Eso sí, el alquiler estará limitado y no podrá superar el precio que determine la comunidad autónoma ni, en todo caso, los 600 euros mensuales por vivienda.

Ayudas extra para reformar la vivienda

El plan también contempla ayudas adicionales si la vivienda necesita obras antes de ser alquilada. En concreto, los propietarios podrán recibir hasta 12.000 euros para trabajos de habitabilidad, accesibilidad o adecuación previos a la entrada del inquilino.

Además, una vez finalizado el arrendamiento, podrán acceder a una ayuda adicional de hasta 18.000 euros para sufragar las actuaciones necesarias y recuperar la vivienda en las condiciones pactadas en el acuerdo de cesión. Estas ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste de las obras, siempre que estén debidamente justificadas.

Esta medida puede resultar especialmente útil en zonas rurales, donde se concentra una parte importante de las viviendas vacías y donde muchos inmuebles requieren reformas para volver a ser habitables.

Obras de rehabilitación de vivienda. / EL PERIÓDICO

Cuándo entra en vigor y cómo solicitarla

El Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, fue publicado en el BOE el 23 de abril de 2026 y entró en vigor el 24 de abril de 2026.

Sin embargo, al tratarse de una competencia gestionada por las comunidades autónomas, los propietarios interesados deberán estar atentos a las convocatorias autonómicas. Serán las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla las encargadas de publicar los procedimientos, abrir los plazos de solicitud y concretar los requisitos para acceder a la ayuda.

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El plan cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros y busca ampliar el parque de vivienda pública y asequible, impulsar la rehabilitación y reforzar las ayudas para quienes tienen más dificultades para acceder a una casa. Según el reparto previsto, al menos un 40% de la financiación deberá destinarse a aumentar la oferta de vivienda social y asequible, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas para reducir el esfuerzo de pago e impulsar la emancipación juvenil.