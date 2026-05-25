Una nueva etiqueta avala por primera vez en España los aceites de oliva que son realmente saludables

Una treintena de elaboradores de aceite de oliva de alta calidad se han unido para comercializar su producto con una etiqueta específica, el denominado sello internacional de calidad del aceite de oliva virgen extra (Siqev), en la que se certifican los beneficios cardiovasculares y protección antioxidante de ese aceite, según ha dado a conocer este lunes la asociación QVExtra. Por primera vez en España, 36 marcas etiquetarán sus botellas con el nuevo distintivo, nacido, según cuenta la entidad, "tras cuatro años de análisis científico, revisión regulatoria y validación técnica, en línea con los criterios establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el reglamento de la Comisión Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables".

La certificación, un sistema que, según sus promotores, garantiza "estándares más exigentes que los legales" y que incluye auditorías externas independientes incluso en los puntos de venta y hasta la fecha de consumo preferente, verifica que los aceites de oliva virgen extra cumplen con un alto contenido en polifenoles, ácidos grasos insaturados y vitamina E. Todo ello hace del aceite de oliva, según demuestran múltiples estudios científicos, la importante contribución que este producto hace a la salud.

"La idea es comunicar con este sello al consumidor, de una manera muy clara, los beneficios cardiovasculares del aceite de oliva, además de sus propiedades de sabor y aroma y de certificar que es un virgen extra hasta la fecha de consumo preferente", explica Soledad Serrano, presidenta de QVExtra. "Cada botella con el Siqev está sustentada en ciencia sólida, en normativas cumplidas al milímetro y en un respeto total al consumidor", agregan fuentes de la entidad, que destacan asimismo que el distintivo es el resultado de "haber estado auditando durante 13 años el contenido en polifenoles, el porcentaje de ácidos grasos insaturados y de vitamina E de los aceites, unos parámetros que se han introducido de forma voluntaria en las analíticas que se les hacen habitualmente".

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"Y como hemos visto que cumplen los objetivos saludables, hemos querido que quienes lo consumen también lo sepan", subraya Serrano, "ya que si no se comunican de forma clara y verificada, las propiedades saludables quedan invisibles para el consumidor". Estas propiedades pueden estar presentes en otros aceites, admite la organización sin ánimo de lucro, que recuerdo, sin embargo, que solo se deben comunicar cuando el productor justifica el cumplimiento de las alegaciones. La normativa europea prohíbe atribuir beneficios exclusivos a una marca, por lo que el Siqev certifica que los aceites que llevan cumplen las condiciones necesarias para comunicar dichos efectos de forma legal y verificada.