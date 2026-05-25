Inditex lanza el plan de expansión internacional de Lefties con una primera gran tienda en Francia

Inditex ha apretado el botón de 'ejecutar' y el plan de expansión de Lefties se ha puesto oficialmente en marcha. El gigante gallego de la moda detectó hace tiempo que esta marca nacida en origen para dar salida a los modelos Zara que tenían defectos, estaba ganando notoriedad e interés a ojos del consumidor, así que decidió invertir activamente en ella para ayudarla a crecer. Parte de la estrategia pasa porque la cadena engorde a través de los mercados más importantes de Europa, y, según lo que difunde este lunes la marca, el plan ha empezado a rodar.

El grupo ha abierto las puertas de una tienda de 4.000 metros cuadrados en Francia, en un centro comercial situado a las afueras de París (el Centre Commercial Valvert). Se trata, además, de un nuevo concepto de tienda que reúne todas las colecciones de la casa, incluido el flamante 'Lefties Home', en un solo espacio. Además, incorpora muchas de las innovaciones tecnológicas que la matriz ha estado probando en Zara estos últimos años y que justo está llevando al resto de marcas emblemáticas del conglomerado como Bershka, Pull&Bear o Stradivarius.

En este sentido, el espacio cuenta con cajas de autopago, probadores inteligentes o, de puertas para adentro, un brazo robotizado para las perchas o un túnel de planchado.

Interior de la primera tienda de Lefties en Francia / Lefties

"Con esta apertura, Lefties inicia una nueva etapa marcada por una identidad más depurada, versátil y contemporánea", profundiza la empresa en un comunicado. "La marca de moda consolida así su posicionamiento como una propuesta de moda accesible y atemporal, construida sobre una amplia colección de básicos combinados con las últimas tendencias", se define a sí misma.

Fuera de la tienda, aunque también vinculado a la apuesta digital del grupo, Lefties ha aprovechado la apertura de este establecimiento para lanzar también su canal de venta 'online'. Hasta ahora, el público francés que quisiese comprar en esta cadena tenía que hacerlo a través de la página web universal, pero ahora tendrán su versión francesa, así como una aplicación propia.

Más de 200 tiendas

Según la ambición que ha manifestado otras veces Inditex, esta será solo la primera apertura Lefties en este mercado, y tienen que venir otras varias en Reino Unido, país todavía más jugoso por ser el de origen de Primark, principal competidora de la marca 'low cost' del imperio gallego. Allí habría previstas aperturas en Essex, Liverpool o Newcastle.

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No es que hasta ahora Lefties tuviese presencia solo en España, donde, de hecho, concentra menos de la mitad de sus tiendas (91 de las 215), pero el resto están distribuídas en países de Oriente Medio, el norte de África, México o Portgual. Con excepción de dos tiendas en Italia, la cadena tiene por conquistar las grandes potencias de Europa. Y justo es lo que pretende el grupo, que ya ingresa casi tanto con Lefties, como con Oysho (960 millones de euros, en 2025), la marca de ropa deportiva del grupo.