Los hoteles llenan menos, pero ganan más: las tarifas suben un 4% aunque el ritmo turístico se enfría en Semana Santa

Las reservas hoteleras durante la Semana Santa —una métrica para medir el flujo turístico— moderaron su crecimiento en abril al 1,1%, hasta 29,2 millones de noches, según informoó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese al menor tirón turísticos durante las Pascuas, los hoteles siguieron elevando los precios: la facturación media por habitación ocupada subió un 3,9% interanual, hasta los 122,3 euros por habitación ocupada (ADR).

Con este dato, las estancias turísticas crecen un 2,7% en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. La comparación de abril está condicionada por el calendario de la Semana Santa, que este año cayó entre marzo y abril, mientras que en 2025 se concentró integramente en el mes de abril. Para corregir ese efecto, el INE analiza conjuntamente ambos meses. Entre marzo y abril, el tirón hotelero rebbotó un 3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Las estancias de los viajeros extranjeros siguieron tirando del turismo hotelero en el primer tramo del año, con un avance del 3,2%, frente al 1,7% de los residentes en España. En paralelo, solo en abril, las pernoctaciones crecieron un 1,1% interanual, hasta 29,2 millones, una subida menos acusada que la de marzo (+5,4%). No obstante, el menor empuje en abril no rompe el ciclo expansivo del turismo hotelero, que suma once meses en positivo.

Además, las reservas de viajeros internacionales representaron el mayor repunte, con un alza del 1,3%, frente al avance más moderado de los residentes españoles (+0,9%). Reino Unido (+23,4%) y Alemania (16,7%) se mantuvieron como los grnandes motores de la demanda internacional, al concretar casi cuatro de cada diez pernoctaciones de no residentes. A distancia se situaron países como Francia (+9,6%) Estados Unidos (+5,2%) y Países Bajos (+4,8%).

Menos ocupación, más ingresos

La ocupación hotelera se resintió en abril: los hoteles lograron cubrir el 58,5% de las plazas ofertadas, lo que implica una caída en nueve décimas con respecto a 2025. La ocupación repuntó hasta el 65,1% durante los fines de semana.

En términos territoriales, Canarias volvió a liderar la ocupación hotelera, siendo siete de cada diez plazas las que han sido cubiertas a lo largo del mes. Las principales zonas turísticas fueron el sur de Gran Canaria, además de la Costa de Gipuzkoa, que registró el mayor tirón a lo largo de los fines de semana. Sóller, en Mallorca, se consolidó como el punto turístico con mayor ocupación media de España, mientras que Valencia lideró la demanda hotelera de fin de semana.

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El enfiramiento del ritmo turístico no evitó nuevas subidas de precios. Las tarifas hoteleras repuntaron un 4% interanual en el mes de abril, con Aragón al frente de los mayores incrementos. La habitación ocupada se pagó de media a 122,3 euros, lo que implica un 4,9% más que hace un año. En paralelo, el ingreso por habitación disponible avanzó un 5,5% hasta los 81,7 euros.