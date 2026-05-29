Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

La crisis de la vivienda en España sigue golpeando fuerte, con alquileres disparados y oferta escasa en grandes ciudades, lo que ha llevado a medidas como zonas de mercado tensionado donde se regulan precios y obligaciones de grandes tenedores. Es una realidad para muchos españoles y el Gobierno está trabajando para implantar medidas. La primera de estas, ya en marcha, se trata de una ayuda incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para propietarios de viviendas vacías.

En concreto, el Real Decreto 326/2026 contempla una línea de ayudas para fomentar la incorporación de viviendas vacías a programas de alquiler asequible o social. Para acceder a ella, los propietarios deberán ceder la vivienda durante un plazo mínimo de siete años, mediante un acuerdo que deberá quedar reflejado en el Registro de la Propiedad.

La ayuda podrá alcanzar los 600 euros por vivienda y mes, cantidad que se sumará a la renta que perciba el propietario. Eso sí, el alquiler estará limitado y no podrá superar el precio que determine la comunidad autónoma ni, en todo caso, los 600 euros mensuales por vivienda. El plan también contempla ayudas adicionales si la vivienda necesita obras antes de ser alquilada de hasta 12.000 euros.

Poca oferta y mucha demanda

“La situación es la inversa a la de la burbuja inmobiliaria: antes había muchísima oferta y poca demanda, y ahora ocurre justo al revés”, decía el economista Gonzalo Bernardos, en una entrevista a 'Activos' durante las jornadas de Caja Rural de Aragón para analizar la situación actual del mercado de la vivienda.

“Si el Gobierno continúa así, la crisis de vivienda empeorará muchísimo más porque no está resolviendo los problemas estructurales del mercado”, comenta. “No puedes ir contra el mercado, pero sí incentivarlo: si aumenta la oferta de vivienda, los precios acabarán bajando”, añadía en 'Activos'. “Para que exista una nueva burbuja inmobiliaria, la banca tendría que volver a conceder crédito de manera irresponsable, y hoy está siendo mucho más prudente”.

Tres improbables posibilidades

El economista advierte de que el actual boom inmobiliario no terminará a corto plazo y considera que, para que el mercado cambie de tendencia, tendrían que producirse varios factores económicos y financieros de gran impacto. En su opinión, ninguno de ellos parece probable en este momento.

Noticias relacionadas

“Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom se acabe. La primera, que suban mucho y se queden altos los tipos de interés, algo que no veo, entre otras cosas porque la guerra del Golfo Pérsico tiene todas las perspectivas de ser breve. Segundo, que España caiga en una crisis económica que dure bastante tiempo, algo que tampoco veo, porque la situación macroeconómica es excelente, aunque tengamos un Gobierno que no gobierna al no aprobar presupuestos. Y, tercero, que los bancos vuelvan a enloquecer. Pero no lo harán, porque los principales dirigentes estuvieron en la burbuja inmobiliaria y no quieren repetir, de ninguna manera, lo mal que lo pasaron en los años posteriores", concluye.