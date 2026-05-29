Lanzamiento
Mahou San Miguel sigue diversificando su negocio con su entrada en la categoría de refrescos funcionales
La compañía ha presentado su nueva Yuzz, que se empezará a comercializar por canales 'on line'
Agencias
Mahou San Miguel refuerza su apuesta por diversificar el negocio con su entrada en la categoría de refrescos funcionales, incorporando a su portafolio propuestas diferenciales y adaptadas a las nuevas tendencias de consumo, según informa la compañía.
En concreto, la propietaria de Mahou y Solán de Cabras ha lanzado Yuzz, una propuesta que combina la hidratación y el disfrute con atributos funcionales que contribuyen al cuidado de la piel. Así, se trata de una bebida refrescante sin alcohol y baja en calorías que contiene GreenIuronic, una nueva generación de ácido hialurónico natural y de origen no animal y contiene también vitamina C.
De esta forma, la comercialización de este refresco funcional inicialmente se realizará a través de canales digitales como Amazon, la tienda 'online' de Mahou San Miguel, Glovo o plataformas de parafarmacia, con un despliegue progresivo en el canal físico a partir de junio.
Con este lanzamiento, Mahou San Miguel entra en una de las categorías más dinámicas del sector de refrescos, junto a las bebidas energéticas, con crecimientos anuales estimados de entre el 6,8% y el 7% en valor.
"El crecimiento de este segmento refleja un cambio en las prioridades del consumidor hacia opciones vinculadas al bienestar. Con Yuzz ampliamos nuestra presencia en nuevas ocasiones de consumo asociadas al cuidado personal y avanzamos en nuestra estrategia de diversificación en bebidas", ha indicado el Innovation Hub Director de Mahou San Miguel, Miguel Ángel Cabrero.
De esta forma, el grupo prosigue diversificando el negocio, ya que está presente en categorías como el agua mineral natural, las bebidas energéticas, el café o las bebidas con base de vino, con marcas como Solán de Cabras, Refeel -elaborada con ingredientes 100% naturales y baja en calorías-, Café 170º o Los Cachis.
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