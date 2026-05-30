El diamante en bruto que los grandes fondos han encontrado en el deporte europeo

El deporte europeo (y español) se ha erigido como uno de los diamantes en bruto —pendiente de pulir— por parte de los fondos de capital riesgo. Tanto es así que gigantes como Apollo, CVC, Sixth Street o Ares Management ya han puesto aquí el ojo: han multiplicado su presencia un 16.000% en solo cinco años. En España su papel es cada vez más importante: clubes como el Atlético de Madrid, los derechos de televisión del fútbol español, torneos de tenis como el Mutua Madrid Open o incluso estadios como el Santiago Bernabéu son propiedad (al menos parcialmente) de estos vehículos.

El sector deportivo supone una oportunidad de inversión de 2.500 trillones de dólares (en medida americana) a nivel mundial, según se desprende en un informe de Apollo, gigante que ha protagonizado una operación récord en los últimos meses, la adquisición del 55% del Atlético de Madrid a una valoración de 2.500 millones de euros. Aunque la presencia de estos fondos es incipiente en Europa, al otro lado del charco, en Estados Unidos, llevan presentes varias décadas, siendo propietarias de numerosas franquicias de la NBA o la NFL, competiciones, clubes e infraestructuras vinculadas a competiciones deportivas.

Las primeras grandes operaciones fueron la compra por parte de CVC de la Fórmula 1 en 2005 por 1.700 millones de dólares o, de menor importe, en 2006, la adquisición del Paris Saint-Germain (PSG) por parte de un consorcio de gestoras en el que participaban Colony Capital, Butler Capital Partners y Morgan Stanley. Poco a poco el sector ha ido madurando, hasta la actualidad. "El deporte se considera cada vez más una clase de activos en sí mismo, que abarca desde ligas, equipos, derechos de televisión, inmuebles o infraestructura de estadios", reza el citado estudio.

Los fondos aumentan su presencia en el deporte español

Los fondos de capital riesgo han invertido el deporte español más de 5.000 millones de euros, aproximadamente, según cálculos realizados por este medio, aunque el total de transacciones en los últimos diez años supera los 9.000 millones. El fútbol, donde más. Una de las operaciones pioneras por parte de fondos de capital riesgo en el mercado español fue la adquisición del 10% de los derechos de televisión durante 50 años de La Liga en 2021 por 2.700 millones de euros, importe que valoró la competición local de fútbol en 24.250 millones. Esta inyección de fondos se repartió entre los diferentes clubes para modernizar sus infraestructuras y crear negocios accesorios a los tradicionales (venta de camisetas o entradas), como la creación y explotación de zonas 'vip' en los estadios.

Sixth Street, otro de los fondos con más presencia en España, a través de Legends, pagó alrededor de 360 millones de euros por recibir el 30% de los ingresos del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, durante veinte años, una operación que ha supuesto un jarro de agua fría después de la prohibición de celebrar conciertos. Esta gestora no solo ha realizado esta operación, sino que también compró hace cuatro años el 25% de los derechos televisivos que recibirá el Fútbol Club Barcelona durante 25 años por más de 500 millones, transacción que permitió al club blaugrana realizar las obras del Camp Nou.

Fuera del fútbol, la compañía Mari Group, participada por fondos como el propio Apollo, RedBird Capital o Ares Management, es la dueña del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis con más puntos ATP que se celebra en España, junto con otros 'macroeventos' como la Maratón del Melbourne o el Miami Open también de tenis. El fondo israelí Quantum Pacific ha sido otro de los más activos: además de accionista del Atlético de Madrid, es dueño del 45% del equipo ciclista Movistar Team y recientemente ha adqurido el equipo español de vela Los Gallos. En el pádel, la gestora suiza Lurra Capital invirtió en la Hexagon Cup, un torneo de pádel.

Por otro lado, inversores españoles han sido grandes vendedores en el mundo del deporte, no solo a fondos de capital riesgo, que también a otro tipo de capitales. Es el caso de la familia Damm, que vendió en 2023 el circuito internacional de pádel, el World Padel Tour, a Qatar Sports Investments, compañía propiedad del Gobierno qatarí; mientras el fondo Bridgepoint completó el traspaso en 2024 de Dorna, organzador del campeonato de MotoGP, a Liberty Media —actual dueño de la Fórmula 1—, cotizada en el Nasdaq norteamericano.

Rentabilidad anualizada del 13%

Medir el retorno de los activos deportivos en Europa o España es complicado, ya que apenas hay historial. Sin embargo, en Norteamérica, comprar franquicias de la NFL, NBA, MLB y NHL ha ofrecido rentabilidades anualizadas durante os últimos 70 años del entorno del 13%, más del doble que los bonos soberanos de países como Alemania o Estados Unidos y muy por encima de la que ofrece la bolsa. Adicionalmente, Apollo los sitúa como un activo 'anti-IA' y desorrelacionado con el ciclo económico por la escasez y la fidelidad de los aficionados.

Noticias relacionadas

Desde el lado de la deuda, el documento subraya que hoy en día el apalancamiento es muy bajo, apenas del 10% del valor de los activos, lo que abre un gran hueco a las entidades financieras. "Está infrautilizado el apalancamiento. Pocas franquicias han optimizado su estructura de capital de forma coherente con la estabilidad de sus flujos de caja", señalan.