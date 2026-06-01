Las bolsas inician junio con cautela por el escaso progreso en las negociaciones de paz en Oriente Próximo
El crudo supera los 93 dólares ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo y la cercanía de los 100 días de guerra
Los mercados financieros reciben el mes de junio con prudencia por el estancamiento de las negociaciones de paz en Oriente Próximo. El petróleo vuelve a la senda alcista este lunes, con un alza del 2,70%, hasta superar los 93 dólares por barril. En Norteamérica, el West Texas Intermediate (WTI) asciende con mayor fuerza, un 3%, hasta los 90 dólares. El cierre del estrecho de Ormuz vuelve a estar en el foco de los inversores, a medida que la guerra se acerca a los 100 días.
El repunte del petróleo sigue lastrando a los parqués en Europa. El índice paneuropeo, el Euro Stoxx 50, apunta a la baja en la preapertura de los mercados. Este pesimismo ha contagiado al Palacio de la Bolsa. El Ibex 35 cede un 0,17% en la apertura del mes, al igual que Fráncfort (-0,02%), París (-0,04%) y Londres (-0,22%). Milán se aparta del resto del continente y sube un 0,17%.
Asia celebra el tirón de la IA
El ánimo ha sido alcista en Asia. En Tokio, el índice Nikkei volvió a pulverizar un nuevo máximo histórico, al igual que el Kospi surcoreano, al calor de mayor optimismo con respecto a la inversión en inteligencia artificial (IA). Parte de este optimismo se vio impulsado por el nuevo lanzamiento de Nvidia, que ha anunciado este lunes que entrará en el mercado de portátiles con Windows y plantará cara a rivales como Intel y Advanced Micro Devices (AMD).
Wall Street apunta a números verdes. Los futuros del S&P 500, considerado el índice de referencia del mercado, se disponen a estrenar el mes de junio con un alza del 0,28%. El Nasdaq, por su parte, apunta a una subida del 0,55%.
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