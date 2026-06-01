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Heineken nombra presidente en España al brasileño a Guilherme Cury Silva, exdirector general de la tabacalera JTI Iberia

La multinacional cervecera es la primera en España en elaborar todos sus productos con 100% energía renovable

Guilherme Cury Silva, presidente de Heineken España

Guilherme Cury Silva, presidente de Heineken España / MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/HEINEKEN ESPAÑA - Archivo

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Redacción

Madrid

Heineken España ha nombrado presidente a Guilherme Cury Silva, ex director general de JTI Iberia, según informa la multinacional cervecera en un comunicado. En concreto, la dueña de Cruzcampo y El Águila ha señalado que este nombramiento asegura una transición fluida para dar continuidad a su estrategia de crecimiento que la ha consolidado como un mercado estratégico para el grupo a nivel global.

Gury Silva, que releva en el cargo a Etienne Strijp, aportará a la cervecera su amplia experiencia internacional en gran consumo tras haber pasado por nueve países de los cinco continentes. Además de trabajar en The Hershey Company, antes de incorporarse a Heineken España trabajó durante más de 20 años en Japan Tobacco Internacional (JTI) donde ejerció, durante los últimos 11 años como director general en cuatro países. En 2014, estuvo en la empresa en Camboya antes de pasar a Malasia, y de ahí dar el salto como vicepresidente de Europa de Ventas y Marketing en Suiza. De 2020 a 2024, fue el director general de JTI Iberia, con la sede en Madrid, y en enero de 2025 fue nombrado director general de Filipinas.

'Evergreen 2030'

En su nuevo rol, Cury Silva será el responsable de seguir impulsando la agenda de crecimiento de la compañía, en línea con la estrategia global 'Evergreen 2030', y de contribuir a la continua transformación de la firma en Europa. De esta forma, Cury Silva sucede en el cargo a Strijp, que ha sido "fundamental" durante los últimos cuatro años al frente de la cervecera para consolidar la posición de la compañía en España.

Bajo su dirección, la cervecera ha logrado hitos significativos, con una gestión caracterizada por un crecimiento orgánico y sostenible. Asimismo, ha potenciado de forma exitosa el desarrollo y posicionamiento de las marcas premium del porfolio, aumentando su fortaleza durante cuatro años consecutivos y liderando el segmento de bebidas sin y de baja graduación alcohólica.

Adicionalmente, Strijp ha liderado una significativa transformación de la organización en el canal Hostelería, posicionando Eazle como la plataforma de 'e-commerce' de bebidas líder en el mercado y fortaleciendo las capacidades comerciales de la compañía con la integración de una mentalidad basada en datos.

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Durante estos cuatro años, España se ha convertido en el primer país de Heineken en el mundo y la primera gran cervecera en España en elaborar todos sus productos con 100% energía renovable en sus cuatro fábricas.

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