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Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos había fijado el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras abandonasen toda relación con Gaesa

Miguel Fluxá, presidente del grupo Iberostar

Miguel Fluxá, presidente del grupo Iberostar / B. Ramon

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EP

Palma

Iberostar Cuba Hotels & Resorts se ha desvinculado de Gaviota, la cadena hotelera controlada por el Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), holding empresarial del ejército castrista en Cuba, después de que esta última entidad haya sido puesta en el punto de mira del Gobierno estadounidense por ser propiedad de las Fuerzas Armadas de la isla.

La retirada de la empresa mallorquina, anunciada a través del touroperador argentino 'Sudameria', afectará a doce hoteles y ha cobrado plenos efectos este mismo lunes 1 de junio.

Los alojamientos afectados son Iberostar Grand Packard, Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Coral Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Iberostar Coral Holguín, Iberostar Selection Esmeralda, Iberostar Coral Esmeralda, Iberostar Selection La Habana, Iberostar Origin Bella Vista Varadero, Iberostar Origin Laguna Azul, Iberostar Origin Playa Pilar y el Iberostar Origin Playa Alameda.

Iberostar mantendrá su presencia en Cuba a través de establecimientos cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al Ejército, entre ellos Cubanacán y Gran Caribe.

"Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026", ha explicado el comunicado.

"A partir del 1 de junio de 2026, estos establecimientos dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar. En consecuencia, cualquier referencia a Iberostar Cuba Hotels & Resorts asociada a dichos hoteles quedará sin efecto desde esa fecha", ha abundado.

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