Crónica de la Bolsa
Inditex se dispara un 5% en el Ibex 35 mientras la IA impulsa nuevos récords en Wall Street
El gigante del textil gallego sube un 5% en el parqué madrileño tras obtener un beneficio neto de 1.375 millones, un 5,4% más que el año anterior
Monique Zamora Vigneault
La inteligencia artificial (IA) vuelve a estar en el foco de atención de los inversores este miércoles. Las bolsas mundiales de todos los rincones del mundo repuntaron hasta alcanzar nuevos máximos históricos: el S&P 500 alcanzó un nuevo récord y el índice MSCI All Country World, que mide una cesta de índices mundiales, también batió nuevos récords.
Inditex, la querida de la sesión
En el parqué madrileño, todos los ojos están puestos en los resultados empresariales de Inditex, que anota una revalorización del 5% tras conocer sus últimos resultados. El gigante textil que preside Amancio Ortega logró un beneficio neto de 1.375 millones, lo que implica un alza del 5,4% interanual, a pesar de la guerra en Oriente Próximo. El grupo gallego es el más beneficiado del índice español este miércoles, por encima de Cellnex (+2,11%) y Endesa (+1,03%). El valor más rezagado es el conglomerado de aerolíneas IAG, compañía que cede un 1,31% en con Indra (-1,20%) por detrás.
Aunque la Bolsa de Madrid celebra los resultados del dueño de Zara, el pesimismo en torno a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue impulsando los precios del petróleo, después de que Estados Unidos atacara la isla de Qesh, frente a las costas de Irán, y de que Teherán tomara represalias contra sus vecinos del Golfo, Kuwait y Baréin.
A medida que la guerra se prolonga hasta el día 96, los precios del Brent vuelven a subir hasta los 97 dólares tras registrar un alza del 2%. El West Texas Intermediate (WTI), el índice de referencia norteamericano, alcanza los 95 dólares en el primer tramo de la sesión.
Gasto en IA
Mauro Ratto, cofundador y director de inversiones de Plenisfer Investments (Generali Investments), advierten de que Estados Unidos está “más expuesto a las correcciones del mercado de valores y acentúan sus vulnerabilidades a largo plazo”, por el auge de las acciones relacionadas con la tecnología y la IA en la renta variable.
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