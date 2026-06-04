Telefónica y la Sagrada Familia se unen en la conmemoración del Año Gaudí

Telefónica ha firmado un acuerdo de colaboración con la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família para participar en los actos de conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, una efeméride que tendrá como principal hito la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta del templo y uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de Barcelona.

La compañía, que mantiene una relación de colaboración habitual con la basílica, según han recordado en un comunicado este miércoles, reforzará su implicación en el denominado Año Gaudí, cuyo programa incluye un total de 31 actividades culturales e institucionales financiadas a través de un plan de mecenazgo con empresas colaboradoras. Entre ellas destaca la culminación y puesta en servicio de la torre de Jesucristo, considerada el acto central de la conmemoración, que coincidirá con la visita del papa León XIV el próximo 10 de junio.

Experiencias digitales y proyectos tecnológicos

El acuerdo prevé la participación de Telefónica en diferentes iniciativas relacionadas con esta inauguración, así como en otros eventos previstos durante el Año Gaudí. La colaboración abarcará experiencias digitales, contenidos audiovisuales y proyectos tecnológicos destinados a acercar la obra del arquitecto catalán a audiencias de todo el mundo.

Además, la operadora impulsará el documental "Sagrada Familia, 7 días antes", una producción que mostrará los preparativos de la inauguración de la torre de Jesucristo durante la semana previa al acto. El trabajo ofrecerá una visión entre bastidores de la organización del evento, con acceso al trabajo de los equipos implicados, los ensayos, la coordinación técnica, las decisiones simbólicas y la gestión de los distintos aspectos necesarios para culminar la celebración. El documental será producido por TBS, la productora propiedad de Telefónica, y se emitirá a través de Movistar Plus.

Visibilidad en la salida del Tour

La colaboración entre ambas entidades también tendrá visibilidad durante la salida del Tour de Francia, que este año arrancará en Barcelona con el templo de la Sagrada Familia como escenario destacado y con la participación del Movistar Team.

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El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, ha asegurado: “Telefónica reafirma su labor en la preservación y difusión del patrimonio cultural, participando activamente en un proyecto conmemorativo de relevancia en todo el mundo. Desde el firme compromiso de nuestro rol como referencia institucional, avanzamos para convertirnos en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales”.