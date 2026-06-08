Las aerolíneas prevén ganar en 2026 la mitad que el año pasado debido la guerra de Irán.

Las aerolíneas prevén ganar en 2026 la mitad que el año pasado, hasta un total de 23.000 millones de dólares (19.939 millones de euros), debido a las interrupciones en la aviación y los altos precios del combustible derivados del conflicto en Irán, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a 320 compañías de todo el mundo y cubre más del 80% del tráfico aéreo global.

El retroceso es también aproximadamente la mitad de los 41.000 millones de dólares (35.549 millones de euros) que habían previsto la asociación a finales de diciembre de 2025, cuando todavía no había estallado el conflicto en Oriente Próximo e IATA auguraba que las compañías aéreas ganarían "más que nunca".

Y aunque el conflicto está afectando de lleno al crecimiento de las compañías, la disposición de la gente a viajar se mantiene, con la previsión de que el tráfico de pasajeros crezca un 2,1% en 2026, hasta un total de 5.100 millones. Se trata de una desaceleración significativa con respecto a los últimos años y a las estimaciones de diciembre, que auguraban un incremento del 4,4% (5.200 millones), debido a la contracción de Oriente Medio a las restricciones del espacio aéreo, pero que no supone un desplome gracias a que se compensa por la "reorientación del tráfico" hacia África y Asia-Pacífico.

El mayor rendimiento de las aerolíneas impulsará los ingresos del sector un 9,4% durante este año, pero el margen de beneficio de las compañías encara "el peor resultado desde la pandemia" y se sitúa por debajo del 3,9% previsto a finales del año pasado, con un 2% de margen. "Las aerolíneas siguen siendo rentables en conjunto, pero los márgenes se ven sometidos a una fuerte presión debido al impacto del aumento del precio del combustible y a las limitadas posibilidades de mejorar la eficiencia", expone IATA en su análisis.

La asociación enmarca estas previsiones en el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del comercio mundial del combustible para aviones, y que ha puesto en riesgo la disponibilidad de queroseno y su precio, que practicamente se ha duplicado desde finales de febrero. En España, el Gobierno ha insistido en que el verano está garantizado y así lo ha vuelto a reiterar este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, a su llegada al Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea.

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A esto se suma el "deterioro" del panorama macroeconómico con la ralentización del PIB mundial, del 3% al 2,5% en 2026 y riesgos a la baja "si la perturbación persiste hasta 2027", y con la inflación que se prevé que supere el 5%, según las estimaciones de IATA. Esto aumenta "el riesgo de estanflación, es decir, una mayor inflación y un estancamiento de la actividad económica, especialmente en las economías importadoras de energía, donde el margen de maniobra en materia de políticas ya es limitado".