Orange consuma la compra de MasOrange por 4.250 millones y toma el control total de la teleco como único dueño

Orange consuma la compra de MasOrange y toma el control total de la teleco española. El grupo francés ha confirmado este lunes el cierre de la operación anunciada a finales del año pasado y ha ejecutado formalmente la compra del 50% que no controlaba por 4.250 millones de euros, que hasta ahora estaba en manos de Lorca (el vehículo inversor de los fondos KKR, Cinven y Providence)y de otros socios minoritarios.

MasOrange, la mayor teleco del mercado español por número de clientes y nacida de la fusión de Orange España y MásMóvil en 2024, abre una nueva era. Orange, que tiene al Estado galo como mayor accionista con un 23%, consuma el derecho de recompra que había pactado en el acuerdo de fusión con los socios de MásMóvil y que le permitía tomar una posición de control transcurridos dos años desde la integración (esto es, a partir de marzo de 2026).Orange controlará ahora el 100% del capital de MasOrange y consolidará íntegramente los resultados de la teleco española en sus cuentas. La matriz francesa ha confirmado que, tras el cierre de la operación, tiene previsto emprender la refinanciación de la deuda financiera de MasOrange.

“La adquisición de la totalidad de MasOrange es un paso estratégico de nuestro plan estratégico y refuerza la posición de Orange en España, nuestro segundo mercado más importante de Europa. Abre el camino a sinergias industriales, operativas y comerciales aceleradas, lo que impulsa una mayor creación de valor”, ha apuntado Christel Heydemann, consejera delegada del Grupo Orange. “Con la plena propiedad, MasOrange goza de una agilidad total y ahora puede avanzar a toda velocidad respaldada por la solidez y la envergadura del grupo Orange”.

Spenger, reforzado

El grupo francés mantendrá al frente de la compañía a Meinrad Spenger como consejero delegado y reconoce su gestión incorporándole al comité ejecutivo de Orange. “Este nombramiento refleja la importancia estratégica de España para el grupo y potenciará aún más su reconocida experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y su liderazgo en el desarrollo de MasOrange”, apuntan desde la corporación gala.

“Al integrarse plenamente en el grupo Orange, MasOrange cuenta ahora con una base aún más sólida para el crecimiento futuro. Esto nos permitirá acelerar nuestro impulso en el mercado español, respaldados por una mayor capacidad de inversión e innovación, así como por una amplia experiencia globa”, ha destacado Spenger. MasOrange es actualmente el mayor operador en el mercado español por número de clientes, con 26 millones de contratos de telefonía móvil y 7,1 millones de banda ancha fija.

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Hasta ahora los accionistas de Orange y los de MásMóvil tenían un reparto a partes iguales del accionariado de MasOrange. El grupo galo podía optar por comprar simplemente un 1% y romper el equilibrio, pero ha preferido lanzarse a tomar el control total del grupo. El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción. El nuevo socio único de MasOrange ha de mantener los compromisos alcanzados con el Gobierno español para conseguir la aprobación de la fusión, que entre otras cuestiones contemplaba un plan de inversiones de 4.000 millones en el mercado español.