Resultados empresariales
La cadena de supermercados Plusfresc facturó 214 millones en 2025, un 5,8% más
La compañía leridana, que este año prevé abrir cinco nuevas tiendas por Catalunya, basa su éxito en la calidad de sus productos frescos, que adquiere mayoritariamente a agricultores locales
Supsa Supermercados Pujol, la empresa matriz de la cadena de supermercados Plusfresc, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 214 millones de euros, un 5,82% más que en el año anterior, según ha informado en un comunicado este martes. La empresa, nacida en 1929 como un pequeño colmado en el centro histórico de Lleida, ha explicado que durante el año pasado se centró en reforzar su modelo de proximidad, "basado en la especialización en producto fresco y en la confianza construida con clientes y proveedores", muchos de ellos procedentes de las comarcas leridanas. Esa estrategia de crecimiento le llevó a abrir nuevos establecimientos, siempre en Catalunya.
En concreto, especifica la compañía, el foco estuvo en las reaperturas y los traslados de tiendas a superficies de mayor tamaño para incorporar nuevos servicios, así como en la actualización de la imagen corporativa. Así, la cadena cerró el año con 89 establecimientos y la continuidad del plan de expansión a toda Catalunya, que ha permitido abrir otros tres locales en lo que va de año y que prevé otras dos aperturas durante el ejercicio.
El plan estratégico 2025-2027 de la empresa prevé un mínimo de tres aperturas y seis reformas de tiendas cada año, y se focaliza en la mejora de la experiencia de compra, el desarrollo profesional de sus empleados, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, y la innovación y la digitalización.
Supemercats Pujol es la empresa de distribución y gran consumo líder en superficie en la provincia de Lleida, emplea a más de 1.500 trabajadores y ha sabido fidelizar a los agricultores locales para que sean sus proveedores de productos. Y esa, según subrayan sus clientes más fieles, es una de las claves de su éxito: la calidad de los frescos. "Nuestra actividad no se entiende sin esa integración al territorio, por eso trabajamos no solo la responsabilidad social y ambiental, que también, sino que damos una importancia primordial al origen del producto, a la proximidad", explicaba recientemente a este diario su director general, Francisco González.
Suscríbete para seguir leyendo
- Peter Ademo y Raúl Pereira, las dos sorpresas en los fichajes de Lalo para el Real Zaragoza
- Se aproxima una masa de aire polar a Zaragoza: los termómetros se desplomarán 8 grados en apenas 48 horas
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después
- La revolución de la IA amenaza a 250.000 trabajadores muy cualificados de Aragón: estas son las profesiones más expuestas
- El aragonés Javi Roda antepone su deseo de volver al Real Zaragoza a seguir en Primera con el Elche
- Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores
- El robo de un móvil acaba en una multitudinaria pelea entre jóvenes bajo el Puente de Hierro de Zaragoza
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Anartz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez