Bolsa de Madrid
El Ibex 35 abre al alza y supera los 18.200 puntos
El selectivo español crece un 0,44% en los primeros compases de la jornada
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,44%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 18.200 puntos, hasta situarse, en concreto, en 18.255,2 enteros.
Pese a una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con ataques cruzados entre ambas partes, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,1%, hasta los 91,4 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 88,1 dólares, tras abaratarse un 0,2%.
En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Acciona (-0,58%), Acciona Energía (-0,55%), ArcelorMittal (-0,07%) y Acerinox, que se dejaba un 0,06%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+1,5%), Rovi (+1,3%) y Grifols (+1,1%).
Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los ascensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 ganaba un 0,1% y el Dax de Fráncfort subía un 0,2%.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,488%.
Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,553 dólares.
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