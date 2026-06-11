La ayuda extra en la factura de la luz que muchos hogares aragoneses pueden pedir hasta final de 2026: hasta el 57% de descuento

En el año 2009, tras la liberalización del mercado eléctrico, el Gobierno aprobó el Bono Social, un "mecanismo de apoyo" para ayudar a las personas en una situación económica difícil a afrontar el coste de la factura de la luz y que definió por primera vez el concepto de consumidores vulnerables ligados a descuentos en los recibos. En ese momento, la financiación recayó en las empresas, un extremo que terminó judicializado y obligó a reconfigurarla, algo que desembocó, en 2017, en la bifurcación entre el bono social eléctrico y el bono social térmico, el primero materializado mediante un descuento en la propia factura y el segundo a través de una transferencia directa.

Estas ayudas se han convertido en una pieza esencial para los hogares más vulnerables en momentos críticos del año, que se concentran especialmente en dos momentos: durante los episodios de frío en el invierno y cuando aprieta el calor, que ya es inminente, en verano. Tirar de calefacción o de aire acondicionado de manera generosa provoca un mismo efecto: el coste de los suministros básicos se disparan.

Para evitar eso, y cumpliendo requisitos de renta, contrato y situación familiar, son muchos los hogares aragoneses que pueden acceder hasta final de 2026 a este descuento reforzado en la factura de la luz, que se traduce en un 42'5% menos del coste para los consumidores vulnerables y de un 57'5% para consumidores vulnerables severos. En el caso de ser consumidor en riesgo de exclusión social -atendido por los servicios sociales- no se tendrá que hacer frente al pago de la factura de la luz.

Archivo - Una factura de la luz y una bombilla / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Hogares en Aragón beneficiados

La gran novedad de este año es que se han reforzado, mediante el Real Decreto-ley 2/2026, los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, ya que los porcentajes descontados para los grupos de población mencionados eran sensiblemente inferiores hasta el pasado 1 de enero (35% y 50% para los hogares vulnerables o vulnerables severos).

Para acceder al bono social hay dos condiciones básicas: tener contratado el PVPC en la vivienda habitual y cumplir los requisitos personales, familiares o de renta

En Aragón, hasta marzo de 2026, había 45.617 beneficiarios del bono social eléctrico, desglosados en 33.652 en la provincia de Zaragoza, 7.121 en la de Huesca, y 4.844 en la de Teruel. De todos ellos, 20.310 figuraban como consumidores vulnerables, 25.299 como vulnerables severos y 8 como consumidores en riesgo de exclusión social. Además, por tipología, 28.250 accedían por criterio de renta, 14.292 por familia numerosa, 1.563 por pensión mínima y 1.512 por Ingreso Mínimo Vital.

Requisitos y cómo solicitar

Para acceder al bono social hay dos condiciones básicas: tener contratado el PVPC en la vivienda habitual y cumplir los requisitos personales, familiares o de renta. El PVPC solo puede contratarse con una comercializadora de referencia y está pensado para suministros con potencia contratada igual o inferior a 10 kW.

Pueden ser considerados consumidores vulnerables, entre otros, los hogares con renta por debajo de los umbrales marcados por el IPREM (600 euros al mes -7.200 euros anuales en 12 pagas u 8.400 euros anuales en 14 pagas-), las familias numerosas, pensionistas con pensión mínima sin otros ingresos relevantes o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Para ser vulnerable severo, los límites de renta son más bajos: por ejemplo, se exige una renta anual igual o inferior al 50% de los umbrales generales de vulnerabilidad, con reglas específicas para familias numerosas, pensionistas e IMV.

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Factura de la luz. / El Periódico

El bono social eléctrico se solicita ante una comercializadora de referencia, no ante el Gobierno de Aragón ni directamente ante el Ministerio. La solicitud puede enviarse por oficina, teléfono, fax, correo electrónico o correo postal, según la comercializadora.