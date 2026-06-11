El precio de la vivienda corre el doble que los salarios en Extremadura: ya se necesitan 51 nóminas para comprar casa

Comprar una vivienda en Extremadura exige ya destinar 51 meses de salario bruto íntegro, lo que equivale a algo más de 4,2 años de sueldo completo. El esfuerzo necesario para adquirir una casa en la comunidad avanzó un mes durante el último año, aunque continúa lejos de la media española, que se sitúa justo en el doble, con 8,4 años. La distancia es aún mayor respecto a comunidades como Baleares y Madrid, donde ya se necesitan alrededor de quince años de nóminas íntegras para comprar una vivienda, según el estudio ‘Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025’, difundido este miércoles.

La vivienda sube más que los salarios

El informe cruza los sueldos medios de las ofertas de empleo publicadas en la plataforma InfoJobs con los precios medios de la vivienda de segunda mano (que es la que centra la mayor parte de las transacciones) en venta recogidos por el Índice Inmobiliario Fotocasa. En Extremadura, el precio de la vivienda en venta finalizó 2025 con un incremento anual del 5,2% y un valor medio de 1.303 euros por metro cuadrado. Frente a ello, el salario medio registrado por InfoJobs en la región fue de 24.644 euros brutos anuales, el equivalente a 2.054 euros brutos mensuales en 12 pagas (prorrateando las extra). Con esos datos, comprar una vivienda de 80 metros cuadrados requiere los mencionados 51 meses de sueldo íntegro.

El aumento salarial del pasado ejercicio, del 2,7%, quedó en poco más de la mitad del encarecimiento del mercado inmobiliario. Por provincias, un residente de Badajoz habría necesitado 4,4 años de salario bruto íntegro, mientras que en Cáceres el esfuerzo se situó en 4 años.

“España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca antes los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda”, advierte María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. La responsable del portal inmobiliario subraya que la media nacional ya refleja una situación límite y que en mercados como Madrid o Baleares el esfuerzo prácticamente se duplica. A su juicio, la evolución demuestra hasta qué punto la vivienda se aleja de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más.

El acceso a la vivienda condiciona los proyectos de vida

En la misma línea, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, señala que la compra de una vivienda "sigue siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores". Si bien los salarios ofertados en InfoJobs mantienen una evolución positiva, con 27.336 euros brutos medios anuales en España, el incremento del 1% registrado en 2025 "queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda". Pérez destaca que esta brecha creciente afecta directamente a la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, "ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad".

Escaparate de una inmobiliaria. / El Periódico

En 2025, el periodo necesario para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades autónomas, se mantuvo estable en dos y no retrocedió en ninguna respecto al año anterior. Baleares es donde los residentes necesitan más tiempo para pagar una vivienda, con 15,1 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 181 meses. En las islas, el precio de la vivienda en venta cerró el año con un alza anual del 14,6% y alcanzó los 5.267 euros por metro cuadrado, mientras que el salario bruto medio registrado por InfoJobs fue de 27.967 euros anuales.

Madrid, donde más crece el esfuerzo

Madrid fue la región con más aumento del esfuerzo para comprar una casa en 2025. El tiempo necesario se incrementó en 34 meses, es decir, 2,8 años, al pasar de 12,2 años en 2024 a 15 años en 2025. Por detrás se situaron Baleares, Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana y Cataluña, todas ellas con subidas relevantes en los años de salario necesarios para acceder a una vivienda en propiedad.

Cáceres y Badajoz, entre las provincias con menor esfuerzo

Por provincias, Guipúzcoa, se colocó como el territorio con los sueldos más altos del país, con 29.791 euros brutos anuales, y registró también el cuarto precio de vivienda más elevado, con 4.364 euros por metro cuadrado. Esa combinación sitúa el esfuerzo necesario para comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en 11,7 años de salario bruto íntegro. Junto a Baleares y Madrid, el resto de provincias donde el plazo supera los diez años son Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona.

En el extremo contrario, las provincias donde se dedicaron menos de cinco años a pagar una vivienda de 80 metros cuadrados fueron Jaén, Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora, Ávila, Cáceres, Soria, Badajoz, Córdoba, Castellón, Cuenca, Albacete, Lugo, Lleida, Burgos y Almería.

Jaén fue la provincia donde sus residentes necesitaron menos tiempo para pagar una vivienda. En concreto, bastaron 3 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 36 meses, para adquirir una casa de 80 metros cuadrados. Allí, el precio de la vivienda en venta cerró 2025 con un incremento anual del 3,5%, hasta situarse en 1.038 euros por metro cuadrado, mientras que el salario bruto medio registrado por InfoJobs aumentó un 4,1%, hasta alcanzar los 28.062 euros anuales.