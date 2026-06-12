Carmen González, experta en donaciones: “Donar una vivienda a un hijo puede salir casi gratis en Aragón, pero Hacienda también mira a los padres”

Donar una vivienda a un hijo puede parecer una decisión familiar sencilla. Sin embargo, detrás de ese gesto hay importantes consecuencias fiscales que conviene conocer bien antes de firmar ante notario.

En Aragón, la donación de inmuebles de padres a hijos tributa, con carácter general, por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, la normativa autonómica permite aplicar beneficios que pueden reducir mucho la factura.

“En Aragón existen reducciones y bonificaciones muy potentes, pero no se aplican solas”, explica Carmen González, portavoz del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. “La clave está en cumplir los requisitos, presentar la documentación dentro de plazo y no olvidar que, aunque el hijo pueda pagar poco por recibir el inmueble, los padres también pueden tener que rendir cuentas ante Hacienda”, indica.

Donar una vivienda no es simplemente “ponerla a nombre del hijo”

Cuando unos padres quieren donar un inmueble a sus hijos en Aragón, los primero que deben hacer es acudir al notario. La operación debe formalizarse mediante escritura pública, no basta con un acuerdo privado entre familiares.

Además, para poder aplicarse los beneficios fiscales autonómicos, es fundamental presentar la autoliquidación dentro del plazo voluntario de un mes desde la firma de la escritura. También será necesario acreditar el parentesco, normalmente mediante el libro de familia.

En la donación de vivienda, lo determinante es la ubicación de la vivienda. / Jaime Galindo

Según advierte la gestora administrativa, “uno de los errores más habituales es pensar que, por ser una operación entre padres e hijos, el trámite es automático. No lo es”.

El detalle que muchos olvidan: la ubicación del inmueble lo cambia todo

Otro punto clave es dónde se encuentra la vivienda. Si el inmueble está situado en Aragón, se aplicará la normativa aragonesa. Pero si está en otra comunidad, la tributación se hará conforme a las normas del territorio donde se ubique.

Por ejemplo, si unos padres aragoneses donan a su hijo un piso en Cambrils, la operación tributará en Cataluña, no en Aragón, conforme a las normas catalanas. “No importa solo dónde viven los padres o los hijos. En las donaciones de inmuebles, lo determinante es dónde está la vivienda”, destaca.

Aragón permite reducir mucho el impuesto, pero con límites

La normativa aragonesa contempla una reducción propia del 100% en donaciones a favor de hijos y cónyuge, ya sean de dinero, inmuebles o bienes muebles. Esta reducción tiene un límite acumulado de 100.000 euros en cinco años.

Para beneficiarse de esta reducción, es imprescindible presentar la autoliquidación dentro de plazo.

También existe una bonificación del 99% de la cuota para determinados parientes, entre ellos cónyuge y descendientes mayores de 21 años, siempre que la base imponible sea igual o inferior a 500.000 euros. Para calcular ese límite, se tienen en cuenta también las donaciones recibidas en los cinco años anteriores.

“En Aragón existen reducciones y bonificaciones muy potentes, pero no se aplican solas. La clave está en cumplir los requisitos, presentar la documentación dentro de plazo y no olvidar que, aunque el hijo pueda pagar poco por recibir el inmueble, los padres también pueden tener que rendir cuentas ante Hacienda” Carmen González — Portavoz del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja

“La donación puede salir muy económica en Aragón, pero hay que mirar los límites acumulados. No se puede analizar cada operación como si fuera la única”, recuerda la gestora administrativa.

Más ventajas si es para la primera vivienda habitual

En el caso de donaciones destinadas a adquirir la primera vivienda habitual en municipios de Aragón, también puede aplicarse una reducción propia del 100%.

En este caso, el límite acumulado asciende a 300.000 euros, aunque deben cumplirse otros requisitos importantes. Entre ellos, que el donatario (el hijo que recibe la donación) no tenga un patrimonio superior a 100.000 euros y que mantenga la vivienda como habitual durante cinco años.

“La finalidad de la donación también importa. No es lo mismo donar sin más que donar para facilitar el acceso a la primera vivienda habitual”, apunta Carmen González.

Las donaciones entre padres e hijos se han disparado en los últimos años en España. / EL PERIÓDICO

Hacienda también mira a los padres: el IRPF puede salir caro

Uno de los errores más habituales en las donaciones de inmuebles de padres a hijos, es pensar que, como los padres no reciben dinero, no tienen que pagar nada. Pero no siempre es así.

Cuando se dona un inmueble, el donante tiene que declarar la ganancia patrimonial. Esta ganancia se calcula comparando el valor del inmueble en el momento de la donación con el valor de adquisición, teniendo en cuenta inversiones y mejoras realizadas.

Si existe ganancia, se integra en la base del ahorro y tributa de forma progresiva, con tipos que van del 19% al 30% para residentes en España.

“El hijo puede pagar muy poco por recibir la vivienda, pero los padres puede encontrarse con una factura importante en la renta”, resume la gestora administrativa.

Cuándo puede estar exenta la ganancia patrimonial

Hay situaciones en las que esa ganancia patrimonial puede quedar exenta de IRPF.

Una de las más relevantes se produce cuando se transmite la vivienda habitual por parte de una persona mayor de 65 años o por una persona en situación de dependencia severa o gran dependencia.

“El hijo puede pagar muy poco por recibir la vivienda, pero los padres puede encontrarse con una factura importante en la renta” Carmen González — Portavoz del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja

Para ello, la vivienda debe haber sido su residencia habitual durante al menos tres años y el transmitente debe haber ostentado el pleno dominio.

La plusvalía municipal, otro impuesto a tener en cuenta

Además del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del IRPF, la donación de un inmueble puede generar otro coste: la plusvalía municipal, que asume el donatario.

Este impuesto depende del ayuntamiento y grava el incremento de valor de los terrenos urbanos. Por eso, también debe revisarse antes de tomar la decisión.

“Antes de donar una vivienda hay que hacer todos los números: donaciones, IRPF y plusvalía municipal. Mirar solo un impuesto puede llevar a una decisión equivocada”, advierte Carmen González.

El impuesto de plusvalía grava el aumento del valor de una propiedad mientras se posee. / EL PERIÓDICO

La conclusión: donar puede ser ventajoso, pero exige planificación

La donación de una vivienda de padres a hijos en Aragón puede ser fiscalmente muy atractivo gracias a las reducciones y bonificaciones autonómicas.

Pero no basta con firmar ante notario. Hay que revisar el valor del inmueble, el lugar donde se encuentra, el parentesco, los límites acumulados, los plazos de presentación y las consecuencias para quien recibe la vivienda y para quien la dona.

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La conclusión de la experta es clara: “Donar puede ser una buena opción, pero solo si se planifica bien. En fiscalidad, una mala decisión familiar puede salir cara”.