Nuevos apartaderos ferroviarios para reforzar el transporte de mercancías en Aragón

Aragón afronta este año una de las transformaciones logísticas más relevantes de las últimas décadas. La ampliación de diez apartaderos ferroviarios situados en el corredor que conecta Barcelona y Madrid a través del territorio aragonés permitirá la circulación de trenes de mercancías de hasta 750 metros de longitud, una mejora que acerca la red española a los estándares europeos y abre nuevas oportunidades para la economía de la comunidad.

La actuación forma parte de una estrategia orientada a reforzar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías, incrementar la competitividad de las cadenas logísticas y favorecer un modelo de movilidad más sostenible. El proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de euros cofinanciada por el Port de Barcelona, y prevé completar las obras antes de finalizar el año. De hecho, siete de los diez apartaderos ya estarán operativos durante este mes.

¿Qué son los apartaderos ferroviarios?

Aunque suelen pasar desapercibidos para el gran público, los apartaderos ferroviarios desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de la red. Permiten organizar el tráfico de trenes mediante cruces, adelantamientos y otras operaciones logísticas.

Su ampliación representa mucho más que una mejora técnica, la obra facilitará la circulación, aumentará la capacidad de transporte, optimizará los trayectos y reducirá costes operativos.

Una infraestructura clave para el crecimiento económico

El comercio exterior se consolida como uno de los principales motores de crecimiento en Aragón, impulsado por sectores estratégicos como la automoción, la industria agroalimentaria o la fabricación de maquinaria.

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones en el territorio alcanzaron los 8.950 millones de euros, reflejando el dinamismo de un tejido empresarial cada vez más internacionalizado. Para mantener esta evolución resulta fundamental disponer de infraestructuras capaces de responder a las necesidades de las empresas y garantizar conexiones eficientes con los principales mercados nacionales e internacionales.

¿Qué ventajas tienen los trenes de mercancías de 750 metros?

La posibilidad de operar convoyes de hasta 750 metros es uno de los grandes objetivos de la política europea de transporte ferroviario de mercancías. Estos trenes permiten transportar una mayor cantidad de carga en un único trayecto, mejorando la eficiencia de la red y reduciendo los costes logísticos.

Para las empresas aragonesas también supone ventajas. El refuerzo de la infraestructura mejora la interoperabilidad del corredor ferroviario y favorece la conexión con los grandes ejes europeos de transporte, un aspecto especialmente relevante para una comunidad con una marcada vocación exportadora.

Aragón se consolida como nodo logístico estratégico

La posición geográfica de Aragón ha convertido a la comunidad en uno de los principales centros logísticos del sur de Europa. Su ubicación entre Madrid, Barcelona, el Cantábrico y el Mediterráneo ha favorecido el desarrollo de una potente red intermodal que conecta plataformas logísticas, terminales ferroviarias y corredores de transporte. Instalaciones como la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), considerada la primera terminal ferroportuaria de España, junto a infraestructuras como TIM Monzón o Litera TIM, desempeñan un papel fundamental en la articulación de estos flujos de mercancías.

La puesta en marcha de los nuevos apartaderos reforzará todavía más esta posición estratégica al mejorar la conectividad entre Aragón, el Mediterráneo y los mercados europeos, factor que puede resultar decisivo para atraer nuevas inversiones y proyectos empresariales.

Vista aérea del Port de Barcelona. / Ramón Vilalta

Conexión con el Port de Barcelona

El desarrollo del comercio exterior aragonés mantiene una estrecha relación con el Port de Barcelona, principal puerta marítima de entrada y salida de mercancías para numerosas empresas de la comunidad.

Los datos reflejan la importancia de esta conexión. En 2024, el 59% del comercio exterior marítimo de Aragón pasó por el puerto barcelonés. En el caso de las mercancías transportadas en contenedor, la cuota alcanzó el 67%. Si se analiza el valor económico de las operaciones, el 37% del comercio exterior marítimo aragonés utilizó esta infraestructura, porcentaje que se eleva hasta el 46% en el tráfico contenerizado.

La mejora del corredor ferroviario facilitará un transporte más eficiente entre las plataformas logísticas aragonesas y uno de los principales puertos del Mediterráneo.

Más capacidad y menos emisiones

Otro de los beneficios asociados a la ampliación de los apartaderos ferroviarios es su contribución a la sostenibilidad. El transporte ferroviario genera menos emisiones por tonelada transportada que la carretera y constituye una de las herramientas clave para avanzar hacia una logística más respetuosa con el medio ambiente.

Al permitir trenes más largos y una mayor capacidad de carga, la nueva infraestructura favorece el trasvase de mercancías desde el transporte por carretera hacia el ferrocarril. Esto no solo reduce las emisiones, también mejora la eficiencia energética del sistema logístico y contribuye al cumplimiento de los objetivos climáticos europeos.

Diez actuaciones para transformar el corredor

Las obras se están desarrollando en diez puntos distintos del corredor ferroviario: Chiprana, Nonaspe y Flix (tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe); Fuentes de Ebro y Puebla de Híjar (tramo Caspe); Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar (tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida); Juneda y Raimat (tramo Lleida).

Cuando todas estas actuaciones entren en servicio, Aragón dispondrá de una infraestructura más preparada para afrontar los nuevos retos del comercio internacional, reforzar su capacidad exportadora y consolidar su posición como uno de los grandes referentes logísticos del país.