Los distintos rostros del Mediterráneo europeo

Cuatro países —Francia, Italia, España y Turquía— concentran el 80% del PIB del Mediterráneo. Si se agrega Israel, el porcentaje sube al 85%. En el lado contrario de la balanza, Egipto triplica el índice de natalidad de España. De 2001 a 2023, el crecimiento de la población en los países del norte de África representó casi la mitad de todos los que orillan el mar, según WeMed 2024. Y mientras en los países de la UE mediterránea la población menor de 14 años está por debajo del 20%, en los africanos se mueve alrededor del 30%. Unos desequilibrios que, como se comprueba en los mapas adjuntos, se radicalizan más en las comparaciones de renta per cápita, pues llegan a triplicarse si excluimos el caso excepcional de Mónaco.

En estas cifras empiezan las grandes diferencias que componen la gran frontera económica y demográfica del mar, que se han ido agravando con el paso de los siglos. Un trozo de agua que representa el 0,7% de la superficie acuática del planeta y que llegó a ser centro de una historia que sigue pesando en sus orillas.

En 2025, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, hasta 158.000 migrantes utilizaron las rutas del sur hacia el norte, incluyendo el archipiélago canario. El año pasado fallecieron 2.108 personas intentando cruzarlo, a las que habría que añadir los desaparecidos.

Los 22 países, incluyendo Palestina y sin tener en cuenta el Reino Unido a través de Gibraltar, que orillan el Mediterráneo (el Vaticano tampoco se incluye) representan a 555 millones de habitantes, de los cuales las regiones costeras aportan 200 millones. Las seis grandes aglomeraciones urbanas son Estambul (desde el mar de Mármara hasta el Mediterráneo oriental), con 15 millones; Alejandría, con 6; Barcelona, con 5,5; Roma, con 4,2, y Argel y Nápoles, con 3,7.

Mapa coroplético que muestra la tasa de natalidad bruta.

Marcos más amplios

"El Mediterráneo es un mosaico de economías interdependientes, pero desiguales", destaca el informe de la Cambra de Comerç de Barcelona dedicado a la economía euromediterránea. Apunta que la integración euromediterránea ha avanzado desde "un modelo centrado en acuerdos comerciales bilaterales y económicos hacia otro de marcos más amplios que incluyen componentes políticos, de migración, de sociedad civil y cultura". Pese a ello, el mismo informe enfatiza la necesidad de seguir con "las reformas pendientes, los recursos limitados, los desequilibrios persistentes y una gobernanza que debe consolidarse". Afianzar las relaciones educativas entre una y otra orilla es uno de los principales desafíos.

A las diferencias económicas y demográficas se le une otro gran muro: el de las libertades políticas y sociales. La organización Freedom House no considera a ningún país africano completamente libre. Los que más están del aprobado justo son Marruecos y Túnez, lejos aún de ser democracias plenas. En la zona asiática del Mediterráneo, solo Israel destaca por sus libertades, perjudicadas desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Este contenido muestra el Índice de Libertad Económica a través de un mapa coroplético.

Desde la Comisión Europea se están impulsando programas transversales, como la Universidad del Mediterráneo, a través de la comisaría liderada por Dubravka Šuica, cuyo objetivo es crear una agenda común para integrar asociaciones de distintos ámbitos. La OTAN también ha querido prestar una atención especial a esta zona. En julio de 2024, nombró al diplomático español Javier Colomina representante especial para la vecindad sur. Las potenciales amenazas procedentes de Rusia y del Sahel, más el polvorín de Oriente Próximo, exigían este paso a la Alianza Atlántica.

Colomina se unió así al reducido grupo de españoles que han tenido o tienen un peso fundamental en la estrategia europea. Uno de ellos, Josep Borrell, exvicepresidente de la Comisión Europea y exresponsable de Política Exterior de la UE, fue de los primeros en levantar la voz ante los riesgos geopolíticos procedentes de África. Ayudar al desarrollo y la estabilidad de estos países, que aún recuerdan los estragos y las consecuencias de la Primavera Árabe, era un paso que no podía obviar Europa. Borrell, hoy presidente del think tank CIDOB, pidió que se fomentaran la cooperación y los acuerdos bilaterales entre la UE y los cuatro países estables que forman el norte de África, aunque incluso Libia —inmersa en una guerra civil— empieza a recibir inversiones extranjeras.

NIVEL DE LIBERTAD (Mapa coroplético)

Guerras antes y ahora

La UE ejerce hoy el poder político y económico en el Mediterráneo que en el pasado representaron otras grandes civilizaciones. Desde Grecia, Cartago y Roma hasta Venecia, el Imperio español y el otomano. El economista Branko Milanović recuerda en su obra que, en el año 1000, Bizancio era la civilización más rica del planeta, aunque presionada por el desarrollo del islam. Fue la alianza de Constantinopla con el Vaticano y la Europa católica lo que dio origen a la primera cruzada para reconquistar Jerusalén.

Hubo guerras en el pasado y hay guerras ahora. Oriente Próximo vuelve a ser un polvorín y fuente de tragedia. Israel, líder mediterráneo en patentes y avances tecnológicos, ha arrasado Gaza y ha revivido la guerra contra el Líbano en medio de un conflicto que involucra a Irán y EEUU. Siria está intentando rehacer las heridas causadas por su guerra civil y recuperar el atractivo turístico de su patrimonio histórico. Tantas veces olvidada, la isla de Chipre sigue dividida tras otra guerra civil, la de los años 70, que la partió en dos: el sur del país, que forma parte de la UE, y el norte, solo reconocido por Turquía.

En el mosaico que representan los Balcanes, las diferencias también se agravan. Por un lado, Bosnia-Herzegovina, que sale al mar a través de una estrecha lengua de 20 kilómetros (el corredor de Neum), aún cura las heridas de la guerra de finales de siglo pasado. Montenegro, que celebra este año su 20º aniversario de la independencia de Serbia, intenta abrirse paso —como Albania— hacia la UE y abrir el melón de la apuesta turística. Por lo contrario, Eslovenia y Croacia se están acercando en ingresos per cápita a los países más ricos.

Descripción de la llegada de turistas internacionales representada en un mapa coroplético.

Éxito del turismo

El turismo empieza a ser tanto una política estratégica para generar recursos en los países mediterráneos emergentes como un generador de un debate intenso en las zonas congestionadas por la llegada, cada vez más masiva, de visitantes extranjeros. Venecia, Barcelona, Roma y algunas de las islas mediterráneas más congestionadas se plantean cómo gestionar la masificación y la movilidad urbana. Es el resultado del éxito el que convierte a los países del Mediterráneo en la zona más visitada del planeta. Solo Francia -que debe parte de sus cifras a París, bien poco mediterránea- y España reciben 200 millones de turistas anuales. Turquía es el cuarto destino, con 60,6 millones, seguido de Italia (57,8) y, en 10ª posición, Grecia (36).

Aliviar la exposición masiva al turismo va unido al mantenimiento del equilibrio industrial y al desarrollo de los grandes espacios naturales. El Mediterráneo, punto de entrada y salida del tráfico marítimo a través del canal de Suez y el estrecho de Gibraltar, cuenta con algunos de los mayores puertos del planeta, además de grandes polígonos industriales. Tánger, Valencia, El Pireo, Algeciras y Port Said lideran el tráfico en contenedores. La competencia de estos puertos con los del norte de Europa queda pendiente de la, aún lejana, masiva apertura de la ruta del Ártico.

El geográfo y climatólogo Javier Martín-Vide, catedrático por la Universidad de Barcelona, advierte de los peligros que supondría un mayor aumento de la temperatura del agua del mar, que ya ha subido en 1,5 grados en los últimos 40 años. Generaría nuevas migraciones, un cambio de la biodiversidad y la intensificación de los fenómenos climatológicos. Desde posibles repeticiones de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 hasta mayores sequías. Según el grupo de análisis IPPC, el Mediterráneo podría registrar una subida del mar de 0,15-0,33 metros hacia 2050 y de hasta 1,1 metros en 2100, en escenarios de emisiones muy altas. La agricultura será uno de los principales afectados. Cultivos mediterráneos como el olivar, la vid, los frutales y las hortalizas aparecen como los más sensibles ante el cambio climático. Desde hace años, algunas importantes bodegas empiezan a cultivar en zonas de mayor altura.

Martín-Vide recuerda la excepcionalidad histórica de los tres años consecutivos de sequía registrados recientemente (2021, 2022 y 2023), que dejaron la capacidad de los embalses de las cuencas catalanas en el 14% antes de iniciarse el nuevo periodo de lluvias. Otro peligro: veranos más calurosos pueden intensificar mayores macroincendios con los correspondientes efectos en las zonas pobladas.

Adaptación adecuada del contenido de PIB (Mapa coroplético).

Reformular el territorio

Reformular el territorio y su urbanización es uno de los requerimientos que los países desarrollados pueden y deben realizar. Unas soluciones que pasan por la colaboración público-privada. Un problema de los países de la orilla norte del Mediterráneo que desde la orilla sur se ven aún muy lejanos.

También hay diferencias entre los territorios que bordean el Mediterráneo español, formado por cinco autonomías y 12 provincias, además de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. El eje que va de Portbou (Girona) a Tarifa (Cádiz), más las Baleares, concentra el 40% de la población española y genera el 40% del PIB. Sin embargo, es un eje que aún espera el fin de las obras del corredor ferroviario mediterráneo, cuyos retrasos siguen acumulándose. Entre la segunda y la tercera población más pobladas de España (Barcelona y Valencia), todavía es imposible trasladarse en tren de alta velocidad.

Entre Barcelona, la mayor, y Cádiz, la menor, la diferencia de renta per cápita es de 14.000 euros. En número de empresas por 10.000 habitantes, lidera Girona, con 890. La mayor empresa española por volumen de negocio, 100% de capital familiar (Juan Roig), es valenciana: Mercadona.

La disparidad económica varía considerablemente de una provincia a otra. Castellón destaca por ser la que tiene un mayor peso de la industria sobre el PIB: el 24,4% gracias a la importancia del sector azulejero y cerámico. En las islas Baleares representa solo el 5%, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El turismo supone el 40% del PIB del archipiélago, cuna de los principales grupos hoteleros internacionales de España: Riu, Barceló, Meliá, Iberostar y Palladium, entre otros.

Mapa coroplético que muestra la distribución de empresas por cada 10.000 habitantes.