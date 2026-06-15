El Gobierno mantendrá todo el año la vigilancia especial sobre las grandes petroleras y los precios de los combustibles

El Gobierno maniobró para extremar la vigilancia para evitar abusos en el sector de los combustibles cuando arrancó la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio. El Ejecutivo incluyó en el decreto de medidas ‘anticrisis’ la puesta en marcha a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de un control exhaustivo de la formación de precios de los carburantes con una vigencia de tres meses, hasta finales de este mes. Pero ahora ha decidido prolongar el control de las grandes petroleras durante todo el año.

El Gobierno prolongará hasta fin de año la obligación de las grandes petroleras, las que tienen refinerías en España (Repsol, Moeve y BP), de informar cada semana a la CNMC sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y sobre los precios a los que suministran los carburantes a las gasolineras. Una obligación prevista inicialmente para tres meses prorrogables, pero que mañana el Consejo de Ministros acordará mantenerla activa durante todo 2026.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, han aprovechado este lunes la reunión de seguimiento de medidas de respuesta a la guerra en Oriente Medio con los representantes del sector de los combustibles y del gas natural en el mercado español para comunicar el mantenimiento de las vigilancia especial sobre los precios en las gasolineras en un intendo de evitar beneficios excepcionales por parte de las grandes petroleras.

El real decreto de medidas ‘anticrisis’ reforzó el poder de la CNMC para supervisar y sancionar a las empresas que “aprovechen esta crisis y las ayudas que reciban para enriquecerse”, llegó a decir el presidente Pedro Sánchez. El objetivo era reforzar la vigilancia sobre la evolución de los márgenes de los grupos energéticos, y muy singularmente de los del sector de los carburantes, para evitar crecimientos desproporcionados.

La CNMC ya realizaba de manera habitual un seguimiento continuo de la evolución de los mercados energéticos (electricidad, gas y carburantes) para detectar posibles irregularidades asegurando que los mercados funcionan con normalidad y conforme la legislación. Pero en un momento de especial sensibilidad de los precios por la convulsión geopolítica y económica que supuso el inicio del ataque de EEUU e Israel contra Irán, el Ejecutivo reforzó la capacidad de supervisión de Competencia.

La CNMC incrementó la periodicidad de la publicación de sus informes sobre la evolución de los precios de los combustibles en las 12.000 gasolineras españolas y lo ha estado haciendo cada semana, y no cada mes. Y, por otro, Competencia reforzó los flujos de información con el Ministerio de Economía y con el Ministerio para la Transición Ecológica enviándoles información diaria de datos actualizados y el seguimiento de la situación, con especial atención a precios de carburantes, luz y gas.

El escudo 'antiinflación'

El Gobierno presume de que plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio, en vigor desde el 20 de marzo, está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto del shock sobre la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente mediantes rebajas de impuestos específicas y con un tratamiento especial a los sectores económicos más afectados. "El Plan está teniendo un efecto cercano a un punto porcentual de moderación sobre la tasa interanual de inflación general, y se está notando especialmente en los carburantes", apuntan fuentes del Ministerio de Economía. Sin embargo, el Gobierno ha preferido mantener la cautela y seguir controlando la formación de precios de los carburantes durante los próximos meses.

El Gobierno ya ha venido celebrando reuniones con los agentes sociales y con representantes de los sectores del transporte, la logística y la distribución con un doble objetivo: evaluar cómo están funcionando las medidas puestas en marcha y valorar la evolución del impacto y efectos de la guerra, que se está monitorizando "minuto a minuto", para determinar qué medidas pueden prolongarse más allá de la vigencia prevista (por lo general, la mayoría de las iniciativas expiran el 30 de junio).