Osborne cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 252,5 millones de euros

La Junta General de Accionistas del grupo Osborne ha ratificado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, en el que la compañía cerró con unas ventas netas de 252,5 millones de euros (frente a 251 millones en 2024), un ebitda de 35,4 millones de euros (frente a 37,6 millones en 2024) y un beneficio neto de 12,9 millones de euros (frente a 16,1 millones en 2024). La empresa redujo el año pasado su deuda neta bancaria de 95,5 millones a 92,4 millones.

Estos resultados reflejan, según sostiene la firma en un comunicado hecho público este lunes, "la resiliencia del modelo de negocio de Osborne, que ha logrado sostener las principales magnitudes financieras en un entorno especialmente complejo, caracterizado por la inestabilidad geopolítica, el deterioro del consumo y una creciente presión de los costes sobre los márgenes".

Con todo, los buenos resultados en el mercado doméstico no se han podido trasladar plenamente al negocio internacional, cuya facturación descendió un 2%. "Esta evolución -prosigue la empresa en el mismo comunicado- responde fundamentalmente a factores exógenos, entre ellos la revalorización del euro frente al dólar y otras divisas -que ha tenido un impacto negativo estimado en 0,6 millones de euros-, el incremento de los aranceles en determinados mercados y el impacto de la peste porcina africana, que limitó temporalmente la exportación de productos de Cinco Jotas a algunos destinos". Descontando estos efectos, el negocio internacional mostró un comportamiento robusto, con una evolución positiva de la demanda en mercados y marcas clave, agrega.

Para la presidenta de la compañía, Sofía Osborne, el de 2025 "ha sido un año especialmente exigente, en el que se ha tenido que operar en un entorno de elevada incertidumbre". "A pesar de ello -ha subrayado-, hemos logrado mantener nuestros resultados y la solidez de nuestro balance. Como empresa familiar con más de 250 años de historia, seguimos apostando por el largo plazo, reforzando nuestra capacidad de adaptación y apoyándonos en nuestros valores para afrontar el futuro con confianza".

La presidenta Sofía Osborne interviene en la junta general de accionistas de la compañía. / Osborne

A pesar de esas incertidumbres, la compañía ha logrado mantener el crecimiento de su negocio de ibéricos, reforzar la cuota de las marcas de bebidas espirituosas en mercados clave y limitar la caída de su negocio de vino -muy afectado por la tendencia global de menor consumo-.

Estrategia a largo plazo

En línea con su estrategia a largo plazo, más allá de los resultados del ejercicio, Osborne ha continuado impulsando sus principales ejes de transformación, que pasan por el refuerzo de las marcas e impulso a la innovación. La compañía ha continuado desarrollando su portafolio, con especial foco en el refuerzo de sus marcas estratégicas -5J, Nordés, Veterano- y en el impulso a sus innovaciones -nuevos loncheados 5J, Veterano 'ready-to-drink', Nordés 0,0 y Licores del Mono, entre otros-.

Osborne ha reforzado asimismo sus apuestas por los principales mercados -Alemania, EEUU, Italia y China- en los que se ha incrementado el 'sell-out' a consumidores finales, ha ampliado su red de distribución y ha impulsado una diversificación geográfica que mostrará sus frutos en los próximos años. Durante el ejercicio pasado, también acometió inversiones por valor de 12,8 millones, destinadas a mejorar la eficiencia industrial y la cadena de suministro, destacando proyectos en las plantas productivas de Jabugo, Riofrío, y Bodegas Montecillo.

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Complementariamente, la compañía reforzó su ecosistema digital –mejoras del modelo analítico, implantación IA, mejoras en ciberseguridad- y al impulso del negocio B2C -con un incremento del 17% de la facturación del canal 'on line'- y su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, destacando el origen renovable del 100% del consumo eléctrico, los importantes avances en materias de economía circular y reducción de residuos, y el mantenimiento de inversiones orientadas a la eficiencia energética.