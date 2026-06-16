La deuda pública marca un nuevo récord de 1,74 billones pese a bajar al 101,6% del PIB en el primer trimestre

La deuda de las administraciones públicas alcanzó en el primer trimestre de 2026 un nuevo máximo histórico en términos absolutos, al situarse en 1,740 billones de euros. Pese a este récord, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se moderó hasta el 101,6%, 1,7 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda pública aumentó en 72.125 millones de euros respecto al primer trimestre del año pasado, lo que supone un incremento interanual del 4,3%. En comparación con el cuarto trimestre de 2025, la deuda creció en 41.276 millones, un 2,4% más. Con este avance, el volumen de deuda supera el anterior máximo histórico registrado en el tercer trimestre de 2025, cuando se situó en 1,709 billones de euros.

El Gobierno prevé que la ratio de deuda pública cierre 2026 por debajo del umbral del 100% del PIB, concretamente en el 99,3%. De cumplirse esta estimación, el Ejecutivo adelantaría en un año el objetivo de rebajar la deuda por debajo de esa barrera, inicialmente fijado para el final de la legislatura.

No obstante, aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno contempla una senda descendente de la deuda en los próximos años, las proyecciones del Ejecutivo no concretan cuándo logrará España situarla por debajo del nivel prudente del 60% del PIB establecido por Bruselas.

Por subsectores, la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en marzo de 2026 en 1,602 billones de euros, un 4,5% más que un año antes, lo que equivale al 93,6% del PIB. Dentro de este apartado, la deuda del Estado alcanzó los 1,589 billones de euros, el 92,9% del PIB, tras incrementarse un 4,7% en tasa interanual.

Por su parte, el saldo de deuda de otras unidades de la Administración Central fue de 34.000 millones de euros, equivalente al 2% del PIB, lo que supone una caída del 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

La deuda de las Administraciones de Seguridad Social ascendió a 136.178 millones de euros, un 7,9% más que un año antes y equivalente al 8% del PIB. Según el Banco de España, este incremento responde a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte relevante de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan al volumen total de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas.

En el ámbito territorial, la deuda de las comunidades autónomas se situó en el primer trimestre en 346.910 millones de euros, equivalente al 20,3% del PIB, tras crecer un 2,6% en términos interanuales.

Cinco comunidades cumplen

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad. Se trata de Navarra, con una ratio del 8,6%; Canarias, con el 10,5%; País Vasco, con el 11,4%; Madrid, con el 12%; y Asturias, también con el 12%.

En el extremo opuesto, la Comunidad Valenciana continuó siendo la autonomía con mayor nivel relativo de deuda, con una ratio del 40,4% del PIB. Le siguieron la Región de Murcia, con el 31,1%; Cataluña, con el 27,8%; y Castilla-La Mancha, con el 27,6%.

Por su parte, la deuda de las corporaciones locales se redujo hasta los 20.682 millones de euros, el 1,2% del PIB, lo que representa un descenso interanual del 9,5%. Dentro de este subsector, los ayuntamientos de capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros de deuda; los municipios que no son capitales acumularon 10.000 millones; y el resto de corporaciones locales sumaron 4.000 millones.

Zaragoza y Barcelona, a la cabeza

Entre los municipios de más de 300.000 habitantes, la deuda conjunta descendió un 17,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.434 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid mantuvo el mayor volumen de deuda, con 1.560 millones de euros, seguido de Barcelona, con 1.203 millones, y Zaragoza, con 519 millones.

En términos de deuda por habitante, Zaragoza registró la cifra más elevada, con 749 euros por vecino. A continuación se situaron Barcelona, con 694 euros, y Murcia, con 511 euros. En el lado contrario, las menores ratios correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no registró deuda; Valencia, con 78 euros por habitante; y Bilbao, con 142 euros.

Por instrumentos, la deuda materializada en valores a largo plazo creció un 4,2% interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron un 6,9% respecto a marzo de 2025. Los instrumentos a corto plazo, por su parte, registraron un incremento del 1,3%.

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Atendiendo a la composición del endeudamiento, la deuda pública continuó concentrándose mayoritariamente en pasivos a largo plazo, que representaban el 94,8% del total en marzo de 2026. Dentro de ellos, los valores a largo plazo tuvieron un peso especialmente relevante, con el 85,1% del total. La deuda a corto plazo supuso el 5,2% restante.