Aragón participa en una visita clave del proyecto europeo para la reapertura de la línea internacional de Canfranc

El Gobierno de Aragón, a través de la Fundación Transpirenaica, participa en un encuentro clave que, durante dos jornadas, combinará las sesiones de trabajo habituales en las que se informa del grado de ejecución de la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau con un recorrido a pie de los puntos críticos de la sección no circulada de la vertiente francesa entre Bedous y Canfranc.

El encuentro, organizado por la Región Nouvelle-Aquitaine, cuenta con la participación de representantes institucionales y técnicos de ambos países, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Por parte del Gobierno de Aragón asiste la directora gerente de la Fundación Transpirenaica, Cristina García, mientras que del lado francés han acudido representantes de la Región Nouvelle-Aquitaine y del gestor de infraestructuras SNC-F Réseau.

Este proyecto transfronterizo supone un paso más en la aspiración compartida por Aragón y la Región Nouvelle-Aquitaine de restablecer plenamente la conexión ferroviaria por el Pirineo central, interrumpida desde 1970, y avanzar hacia una movilidad más sostenible y cohesionada en el territorio europeo. Durante la visita, los responsables aragoneses comprueban sobre el terreno la magnitud de las actuaciones todavía pendientes para la recuperación completa de la conexión ferroviaria internacional. La complejidad de las obras necesarias y el ritmo de ejecución observado generan "inquietud" sobre el cumplimiento de los plazos previstos para la reapertura de la línea.

Falta de implicación de Francia

El Ejecutivo autonómico ya ha manifestado en numerosas ocasiones que considera que la recuperación de esta conexión estratégica constituye una prioridad para Aragón y para el conjunto del eje transfronterizo pirenaico, tanto por su impacto en la movilidad de viajeros como por las oportunidades que ofrece para el transporte sostenible de mercancías y el desarrollo económico de los territorios afectados.

La Fundación Transpirenaica ha lamentado la "falta de implicación" del Estado francés, y más en concreto del Ministerio de Transición Ecológica y de Cohesión Territorial, que no ha enviado representante alguno a la visita técnica a las infraestructuras ferroviarias y a los puntos críticos para comprobar sobre el terreno el potencial de la línea y la necesidad de impulsar, con mayor determinación, las actuaciones pendientes para su recuperación. En cambio, sí han acudido representantes del ministerio español, de ADIF, de la región francesa de la Nueva Aquitania y de SNCF-R. Una visita técnica a la que sí han asistido representantes del Ministerio español y de ADIF, así como de la Region Nouvelle-Aquitaine y de la operadora ferroviaria gala SNCF-R.

Aragón considera "imprescindible" una mayor implicación de París para hacer realidad una infraestructura "estratégica para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la movilidad sostenible en ambos lados de los Pirineos". Ante esta situación, ha instado al Gobierno de España a reforzar el diálogo institucional con las autoridades francesas y a realizar las gestiones necesarias para impulsar el avance de las actuaciones pendientes, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.

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Una preocupación que resulta "especialmente relevante" en un momento en el que las instituciones europeas han vuelto a respaldar el proyecto al incluir la conexión ferroviaria internacional entre sus prioridades de inversión para el periodo 2028-2034. "El apoyo de la Unión Europea supone un reconocimiento al valor estratégico de la línea para la cohesión territorial, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de las conexiones ferroviarias transfronterizas en el conjunto del continente", han concluido.