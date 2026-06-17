La conversación en el Mediterráneo gira en torno a una pregunta (sea el tema que sea): ¿Cómo me afecta a mí?

El estudio Tendencias Informativas de la Región Mediterránea 2026 concluye que los argumentos que más conversación generan entre los ciudadanos del arco mediterráneo —centrados en política, deporte, sanidad, seguridad ciudadana y economía, por este orden— responden a una misma lógica y a una misma pregunta: «¿Cómo me afecta a mí?».

El informe identifica cuatro polos o centros temáticos de conversación: cambio climático, economía, turismo y transporte, a los que se suman otros intereses menos visibles en la agenda pública, como la inmigración, la inteligencia artificial y la salud mental, que, sin embargo, reflejan y anticipan nuevas inquietudes sociales. Se incorpora por primera vez en un estudio de Tendencias Informativas la religión y espiritualidad como corriente emergente con presencia significativa. Y destaca, como viene sucediendo en los últimos estudios, la importancia creciente de las mascotas.

La investigación, elaborada conjuntamente por Prensa Ibérica, LLYC y el área de Intelligence de la también consultora Acceso, ha sido presentada este miércoles en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Barcelona por Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica. Cuenta además con un apartado concreto sobre el papel de la inteligencia artificial en el turismo como capa de reputación para marcas y destinos a partir de lo que se lee en los medios de Prensa Ibérica y se comenta en todas las redes sociales. Una parte que ha presentado Mònica Acero, directora de Brand PR en LLYC.

Mònica Acero, directora de Brand PR en LLYC, durante su intervención. / MAITE CRUZ

Tendencias Informativas se basa en el comportamiento real de los lectores de las comunidades que conforman el arco mediterráneo y en la conversación social en redes sociales entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Y mide qué informaciones han concentrado mayor interés —tiempo total de lectura—, atención —páginas vistas—, intensidad —lectura completa— y conversación —mensajes y autores en redes sociales— resultado del análisis de 27 millones de navegadores únicos, 205 millones de páginas vistas, 128 millones de mensajes y más de 31.236 millones de interacciones en redes sociales.

Cruces de temas y polos de conversación

Joan Cañete ha puntualizado que las cinco grandes temáticas de interés detectadas (política, deporte, sanidad, seguridad ciudadana y economía) no funcionan de forma aislada, sino que se cruzan entre sí y generan polos conversacionales o bloques transversales que conectan distintos ámbitos de la actualidad y concentran una parte significativa de la conversación pública.

"¿De qué hablamos cuando hablamos de inmigración? ¿Por qué turismo, vivienda y salarios forman parte de la misma conversación? ¿La reciente visita del Papa es un tema de conversación de ahora porque ha sido un éxito o fue un éxito en parte porque ya era un tema que interesaba antes?", se ha preguntado Cañete.

De esta escucha parte este estudio, que identifica cuatro polos de conversación en el arco mediterráneo: los dos principales son cambio climático y economía y empleo, articulados alrededor de lo cotidiano, y los secundarios, turismo y transporte.

Especial atención merecen algunas corrientes que aparecen en múltiples ramificaciones e intersecciones de la conversación: la inmigración, la inteligencia artificial y la salud mental.

Por primera vez, la religión y la espiritualidad aparece como una corriente emergente con presencia significativa en la conversación, aunque no siempre visible en la agenda pública. El informe detecta dos focos de interés: la Iglesia como institución y estructura de poder, especialmente a través del cambio de Papa, su elección y sus posicionamientos; y la religión como práctica ritual y cultural, vinculada al territorio, las tradiciones locales y celebraciones como la Semana Santa o la Navidad.

Y, como viene siendo habitual en los últimos estudios, el interés y la atención sobre las mascotas se articula en dos ejes: la relación cotidiana de las personas con los animales de compañía y la protección frente al maltrato y el abandono.

La IA elige el destino turístico

Una de las curiosidades presentadas es el análisis del uso de la inteligencia artificial a la hora de elegir destino turístico. Los datos revelan que "un 84% usa la IA para planificar viajes e inspirarse. El turismo es uno de los sectores donde más se utiliza la inteligencia artificial, por lo que ser visible depende también de ser recomendado", ha argumentado Mònica Acero. Así, la visibilidad de un destino depende también de su capacidad para aparecer en las respuestas de los asistentes conversacionales.

El estudio sostiene que la IA actúa como un espejo de lo que los ciudadanos leen y comentan: se nutre de la información publicada en los medios y de la conversación generada en redes sociales para construir sus recomendaciones. De ahí que la reputación de marcas y destinos se juegue también en este nuevo entorno.

La conversación pública sobre tensiones como la masificación turística, la vivienda o la sostenibilidad empieza a filtrarse en las respuestas de la IA, por lo que gestionar la narrativa y la visibilidad se convierte en un factor estratégico para cualquier territorio o marca que aspire a mantener su atractivo y posicionamiento.

Entre los datos curiosos revelados por Mónica Acero destaca, por ejemplo, el porcentaje de consultas en que la IA recomienda un destino del Mediterráneo sin que se le pida uno concreto: en el 63,5% propone Andalucía; en el 52,7% de los casos, Cataluña; el 38% es para la C. Valenciana; el 17,8% para las Islas Baleares, y un 3% para Murcia.