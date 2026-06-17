Foro Mediterráneo, en directo | Líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales dialogan en la primera jornada del foro

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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La agenda del día de hoy se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad. Abarcará debates que sitúan al Mediterráneo, piedra angular del encuentro, como espacio de estabilidad compartida, democracia y multilateralismo. Algunos de los temas a tratar serán la competitividad, la educación, la inteligencia artificial, la energía, el emprendimiento o el turismo.

Representantes de la política catalana intervinieron también en la previa del Foro, con ambas crónicas firmadas por Carlota Camps: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau

El presidente del Parlament, Josep Rull

Las conclusiones de los consejos designados para el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que han trabajado durante meses repartidos por diversas zonas del litoral, las recopiló Sabina Feijóo en esta crónica

Finalmente, entre las administraciones que apoyan el encuentro se encuentran la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía, el Govern de Ibiza, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Murcia, Aguas de Murcia, el Ajuntament de Palma y la Universitat de Barcelona.

Entre los patrocinadores se encuentran Alicante Global Group, Ascires, Ports de Balears, Engie, Fundación Isaac Peral, Grupo Hozono Global, ICL Iberia, Institut Balear de L’Energia, LLYC, Pimesa, Sando Construcción, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, TM Grupo Inmobiliario y la Universidad Europea en Andalucía.

El encuentro contará con el impulso de Aena, beBartlet, Booking, CaixaBank, Cellnex, Consorci Barcelona Zona Franca, DKV, Endesa, Eurofirms, EY, Foro Económico y Social La Laguna, Glovo, Grifols, Iberdrola, Iryo, Mango, Mercadona, Metrovacesa, Moeve, Naturgy, Nealis, NTT Data, Seat, Telefónica, Veolia, Vueling y Wolters Kluwer.

La fotogalería de la velada del martes: Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Josep Rull, president del Parlament de Catalunya; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya; y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica. / MANU MITRU

La cita se inauguró el martes, en la Fundació Joan Miró, con el acto de bienvenida titulado “La cultura como primer compromiso”. La velada contó con la participación del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; del escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y del músico y director Jordi Savall, que junto a su grupo Hespèrion XXI interpretó 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes'.