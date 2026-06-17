Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE

La guerra por el ahorro vuelve a acelerarse en España. La última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que ha situado la facilidad de depósito en el 2,25%, ha reactivado la competencia por captar saldos, aunque el frente más agresivo no está en las oficinas tradicionales, sino en el escaparate digital. Neobancos, brókeres con licencia bancaria, plataformas de depósitos y filiales online han convertido la remuneración de cuentas y depósitos en su principal reclamo.

El último movimiento lo ha protagonizado Revolut, que ha elevado la remuneración de su cuenta hasta el 3,51% para nuevos clientes. La promoción puede contratarse hasta el 16 de agosto y la rentabilidad promocional estará disponible hasta el 16 de octubre. El neobanco vuelve así a tensar una batalla en la que la rentabilidad se ha convertido en el argumento más directo para captar ahorro conservador entre clientes dispuestos a operar online.

La ofensiva no parte de cero. Trade Republic ha vinculado su propuesta al precio oficial del dinero y remunera a sus clientes existentes al 2,25% TIN —en torno al 2,27% TAE— desde el 17 de junio, mientras mantiene una oferta del 3,04% TAE para nuevos clientes. MyInvestor también ha movido ficha: ha mejorado sus depósitos a uno, tres, seis y doce meses hasta el 2,25% TAE, con importes mínimos de 10.000 euros y la condición de mantener una cartera automatizada. Además, ofrece una cuenta Premium al 2,35% TAE.

La batalla se libra a dos velocidades. Mientras las entidades digitales se mueven con rentabilidades que en muchos casos oscilan entre el 2,5% y el 3,5% TAE, buena parte de la gran banca evita una subida generalizada del pasivo. Su respuesta pasa por depósitos para determinados perfiles, cuentas promocionales, pagos por domiciliar nómina o incentivos por vinculación. Según OCU, los nuevos depósitos de hogares a un plazo de hasta un año se pagaban en España al 1,78% en abril, por debajo del 1,87% de media de la eurozona.

Banco Santander ha ajustado su oferta al nuevo escenario con productos personalizados. La entidad ofrece depósitos a seis y doce meses desde 15.000 euros, con rentabilidades del 2,256% TAE y del 2,243% TAE, respectivamente. La mejora supone una reacción al nuevo entorno, aunque mantiene una estrategia selectiva según el cliente y su vinculación con la entidad, insisten fuentes de la entidad.

BBVA defiende una vía distinta: su Cuenta Nómina no remunera el saldo, pero la entidad ha intensificado las bonificaciones para captar clientes activos, con hasta 1.060 euros el primer año si el usuario domicilia ingresos, usa tarjeta y Bizum, domicilia recibos y mantiene saldo mínimo. CaixaBank también se mantiene fuera de la pugna más agresiva: su cuenta online para nuevos clientes no remunera el saldo y su Depósito Bonificado parte del 0,10% TAE, aunque puede mejorar con vinculación.

La banca mediana mueve ficha

Sabadell sí utiliza la cuenta remunerada como herramienta de captación. “Respecto a la remuneración de la cuenta online Sabadell, mantenemos la promoción actual de remuneración del 2% TAE hasta 50.000 euros + 400 euros por domiciliación de nómina”, señalan fuentes de la entidad. En depósitos, el banco ofrece una horquilla de entre el 1 y el 2% TAE.

Bankinter se sitúa entre las grandes entidades más activas en cuentas remuneradas. El banco elevó hace un mes la remuneración de su Cuenta Digital del 2% TAE al 2,50% TAE, con disponibilidad inmediata del saldo. Además, mantiene su Cuenta Nómina, que ofrece un 5% TAE el primer año y un 2% TAE el segundo sobre un saldo máximo de 10.000 euros, con una remuneración de hasta 680 euros.

Unicaja también adapta su oferta al entorno de tipos. “En el actual contexto de tipos de interés, Unicaja mantiene un seguimiento continuo de la evolución del mercado y de las decisiones del BCE, adaptando de forma progresiva su oferta de ahorro a este entorno”, explican fuentes de la entidad. El banco destaca la Requetecuenta Digital, con remuneración y ventajas adicionales.

Kutxabank sí ha entrado en la batalla, pero con una oferta más moderada que Revolut, Openbank o Bankinter: ha lanzado una Cuenta Remunerada al 2% TAE durante el primer año, para nuevos clientes digitales, con remuneración sobre saldos de hasta 30.000 euros, abono mensual de intereses y sin comisiones ni condiciones. El segundo año, el saldo pasa a remunerarse al 0,50% TAE.

Ibercaja, por ahora, no ha movido ficha. La entidad asegura que no ha modificado su política comercial tras la decisión del BCE y que no tiene cambios previstos. Abanca ofrece la Cuenta Clara al 2% TAE durante el primer año sin límite de importe para los nuevos clientes.

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El resultado es un mercado en plena recomposición: la banca digital presiona con tipos visibles y contratación sencilla, mientras las grandes entidades responden con promociones acotadas y estrategias de vinculación. Para el ahorrador, quien compara y acepta contratar online ya encuentra rentabilidades superiores a las disponibles hace solo unos meses.