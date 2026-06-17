Lluïsa Moret defiende el papel de los municipios frente a los discursos que apuestan por la confrontación

El mar que baña las costas de Barcelona, el norte de África y el sur de Europa ha sido durante buena parte de la historia el campo de batalla y una gran frontera natural entre pueblos de ambos continentes, pero también un puente entre culturas y economías de ambos lados que ha ayudado a la prosperidad de las civilizaciones. La presidenta de la Diputación de Barcelona (Diba), Lluïsa Moret, ha invocado la necesidad de apostar por este segundo papel del mar Mediterráneo que, durante 2.000 años, ha permitido avances fundamentales en la configuración de las sociedades actuales.

Lo ha hecho durante una de las intervenciones más madrugadoras que han tenido lugar en la jornada inaugural del III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Un evento impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa se celebra del 16 al 18 de junio en el Cosmocaixa de Barcelona. Moret ha instado a ser fieles a la tradición humanística y de diálogo que ha forjado la Europa de hoy y ha buscar ideas y propuestas para en pro de la cohesión en esta época de grandes retos y en la que los dircursos de odio y que buscan dividir a la población buscan ganar adeptos. La presidenta de la Diputación, administración que gestiona recursos para los 311 municipios que integran la demarcación de Barcelona, ha advertido de la desafección hacia las instituciones que impulsan también esos discursos "de confrontación" y ha reivindicado los pueblos y ciudades como el mejor campo de batalla en el que contrarrestarlos.

Ha remarcado Lluïsa Moret la importancia de que las instituciones, públicas y privadas, aboguen por la "cohesión social y la equidad territorial". "No podemos impulsar políticas públicas que no estén enfocadas en poner en el centro los derechos de los ciudadanos y que no den respuesta a sus necesidades", ha insistido. En esta línea, Lluïsa Moret ha insistido en que, cuuando hablamos de prosperidad compartidad y cohesión hablamos, al final, de municipios y de los vecinos que los habitan. "Cuando hablamos de infraestructuras o del ciclo del agua, hablamos de municipios. En este mundo lleno de incertecas, es una certeza que la vida cotidiana todavía pasa en los municipios", ha añadido.

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Así, la presidenta de la Diputación ha evocado el lema del Foro de este 2026 para abordar los principales retos del mediterráneo: ‘Un Mar de Compromisos’. Ha dicho Moret que estos compromisos son “diversos y exigentes” y que deben hacerse con la mirada puesta en el territorio, en sus vecinos, en sus derechos y “en su bienestar y calidad de vida”. Unos compromisos que, según la también alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, deben dirigirse especialmente hacia las personas y colectivos que se encuentran más al margen de los derechos. Una mirada territorializada que, en este momento de la historia en la que la relación es más directa que nunca entre aquello que pasa a nivel global y local, es fundamental.