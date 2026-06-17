Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia: "Debemos transformar nuestro tejido productivo para aportarle mayor valor a través de la innovación"

El verdadero reto para las empresas está en aportar valor añadido a través de la innovación. El paradigma internacional ha convertido el planeta en una especie de 'sándwich invertido' donde ese valor añadido se encuentra en los extremos, mientras que en el centro actualmente permanece aquello con menor valor: "Debemos ser conscientes de esta realidad y trabajar para darle la vuelta, transformando nuestro tejido productivo y aportando mayor valor a través de la innovación". Con esta premisa arrancó su intervención la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, su intervención durante la mesa redonda 'Innovación aplicada para una economía más competitiva' dentro del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, evento organizado por Prensa Ibérica.

Las compañías deben tener claro que la innovación ya no es únicamente tecnológica; también consiste en aplicar el conocimiento. "Lo importante no es solo saber, sino convertir ese conocimiento en soluciones útiles y competitivas", aseguró Fuertes durante el debate, en el que reconoció que, por primera vez en la historia, tanto las grandes como las pequeñas empresas tienen acceso a tecnologías que les permiten competir en un mercado abierto, sin fronteras y completamente digital, además con recursos relativamente limitados, una accesibilidad que constituye "una importante ventaja competitiva".

Respecto a cómo puede afectar la irrupción de la inteligencia artificial al mercado laboral, Raquel Pont, socia responsable de la Región Mediterránea de NTT DATA, resaltó que "no estamos ante un apocalipsis laboral" y que la IA no va a sustituir a todos los trabajadores de las compañías. Durante el debate, que estuvo moderado por el director de La Opinión de Murcia, José Alberto Pardo, Pont expuso que lo verdaderamente crucial es que las empresas "adapten el conocimiento que poseen sobre sus procesos de negocio para aprovechar al máximo el conocimiento humano, que seguirá siendo imprescindible".

Lo que sí auguró es que algunas capacidades técnicas serán menos necesarias porque la tecnología las proporcionará, pero el valor diferencial estará en que los profesionales aporten criterio, coherencia y capacidad para orientar correctamente las decisiones de la inteligencia artificial.

"Queda mucho camino por recorrer con la IA"

La representante de NTT DATA ejemplificó que a día de hoy alrededor del 70% de las organizaciones solo tiene aproximadamente un 30% de su plantilla formada en alguna herramienta de inteligencia artificial: "Todavía estamos muy lejos de aprovechar plenamente esta tecnología y ponerla al servicio de nuestras empresas". Además, menos del 60% de las compañías dispone de un plan estratégico impulsado desde sus comités de dirección para abordar la adopción de la IA y ayudar a los trabajadores a superar los miedos, las reticencias y el temor a perder sus empleos, por lo que auguró que "queda mucho camino por recorrer".

También participó en la conversación la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, destacando la implementación de la innovación y la tecnología en el municipio para "ponerlas al servicio de los ciudadanos".

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Para Pérez, la digitalización, la smart city y todas las mejoras tecnológicas, como la implementación del turismo inteligente, "deben estar siempre orientadas al bienestar de las personas y a mantener el carácter humano de la ciudad". En este sentido, reiteró que gracias a los proyectos impulsados en los últimos años, "Murcia se está consolidando como una ciudad referente en innovación tecnológica, situándose dentro del mapa de la soberanía tecnológica. Es un logro muy importante para la ciudad".