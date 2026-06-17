Patronal
La CEOE critica al Gobierno por la acumulación de casos de posible corrupción: "El panorama es desolador"
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, considera que el Ejecutivo está más pendiente de "gestionar el último escándalo" o de "esquivar el parlamento porque está bloqueado"
El mismo día que el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido en sede judicial por posibles irregularidades en el rescate de Plus Ultra, la patronal CEOE ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la concatenación de escándalos de posible corrupción.
"La inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para garantizar la buena marcha de la economía y el empleo", ha defendido el presidente de los patronos, Antonio Garamendi, en la asamblea general de la entidad, celebrada este miércoles. "Cuando deberíamos estar dando lo mejor de nosotros como país, [...] el panorama que vemos es desolador", ha añadido.
El presidente de los empresarios ha cargado duramente contra las dos alas del Gobierno, la socialista -con permiso explícito a Carlos Cuerpo- por sus escándalos y a Sumar por la política laboral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. A los primeros, Garamendi les ha reprochado que están más pendientes de "gestionar el último escándalo" y a los segundos de "esquivar el parlamento porque está bloqueado".
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