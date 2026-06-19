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El Banco Santander alcanza una capitalización de 175.566 millones y supera a Inditex

Los títulos de la entidad bancaria registran una subida en bolsa en esta sesión del 0,45 % y se encuentran en 11,93 euros.

El Banco Santander alcanza una capitalización de 175.566 millones y supera a Inditex

El Banco Santander alcanza una capitalización de 175.566 millones y supera a Inditex

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EFE

Madrid

El Banco Santander ha alcanzado este viernes una capitalización de 175.566 millones de euros y supera a Inditex, con 174.470 millones, por lo que después de ocho años la entidad presidida por Ana Botín pasa a ser la compañía con más valor de la Bolsa española.

Los títulos del Banco Santander registran una subida en bolsa en esta sesión del 0,45% y se encuentran en 11,93 euros.

En el año, la entidad financiera sube en bolsa un 20 %.

El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, que incluye la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.

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La última vez que el Banco Santander encabezaba la Bolsa española por capitalización fue en el año 2018.

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