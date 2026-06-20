El Periódico de Aragón

III FORO ECONÓMICO Y SOCIAL

El futuro llega al Mediterráneo: claves de prosperidad y cohesión

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El Mediterráneo tiene desde el 2024 un Foro que vela por sus intereses. Que se ha propuesto analizar coyunturas, escuchar voces con distinto acento y aportar ideas y proyectos para mejorar la vida de los que habitan a orillas del ‘Mare Nostrum’. Y ha sido en este 2026 cuando ese punto de encuentro, de diálogo sereno y trabajo serio y riguroso definitivamente se ha consolidado: el Foro Económico y Social del Mediterráneo ha pasado de ser una barca de reflexión conjunta navegando a contracorriente en mares crispados a, en su tercera edición, convertirse en un buque con la proa puesta en conectar necesidades comunes y ofrecer, a velocidad de crucero, soluciones de impacto real.

Así, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Fundación la Caixa, se ha celebrado en Barcelona propiciando debates profundos y aislados del ruido entre expertos de distintas áreas temáticas y destacados representantes nacionales e internacionales del mundo político, económico y civil. Los campos de diálogo han sido la estabilidad, la prosperidad y el humanismo, propiciándose unas reflexiones que venían trabajándose desde meses atrás y que, con ayuda de los diarios del Grupo Prensa Ibérica, se han convertido en propuestas de calado.

Fueron Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa, los que dieron la bienvenida a todos aquellos que, un año más, han querido embarcarse en este gran proyecto que persigue un ‘Pacto Mediterráneo’ y que sigue buscando adhesiones: la de todos aquellos dispuestos a primar el bienestar ciudadano, los intereses comunes y el respeto a la personalidad de cada territorio desde el diálogo y las posiciones pacíficas. La de todos los convencidos de que es la cooperación, y no el enfrentamiento, el que generar prosperidad en todos los ámbitos y de todos los tipos.

Esta edición ha contado con la destacada participación del rey Felipe VI, precisamente un gran convencido del incalculable valor de la escucha cercana y el intercambio de palabras en pro de acuerdos fructíferos, según explicó él mismo durante su intervención. El Foro ha contado con la participación, entre muchos otros, de comisarios europeos y de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares e Industria, Jordi Hereu. Los presidentes autonómicos Salvador Illa, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca también han tenido un papel relevante ofreciendo ideas sobre las que sembrar consensos. Y como es bandera de Prensa Ibérica, se le ha dado especial foco a los alcaldes de ciudades como Barcelona, Málaga, Cartagena, Murcia y Palma, en coherencia con la filosofía de este grupo editorial que las administraciones que están cerca del ciudadano son esenciales no solo para hacer municipalismo, sino para hacer país y política de Estado vertebrado.

"En la construcción de un barco llega siempre un momento decisivo: la llamada 'prueba de mar'. Y vosotros, con estas tres ediciones del Foro, la habéis superado con creces" - Felipe VI
Foro Mediterráneo
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JAVIER MOLL | PRESIDENTE DE PRENSA IBÉRICA
Javier Moll en el Foro del Mediterráneo
 

"Invertir en el Mediterráneo es invertir en innovación y en sostenibilidad"

El presidente de Prensa Ibérica remarca que el objetivo del foro es "aportar ideas útiles para mejorar la vida de las personas"

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JOSEP MARÍA CORONAS | DIRECTOR GENERAL DE FUNDACIÓN LACAIXA
Josep María Coronas en el Foro del Mediterráneo
 

"El Mediterraneo no prosperó alzando muros, sino abriendo rutas"

El director general de fundación laCaixa reivindica un progreso que no deje atrás a los más vulnerables

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Felipe VI en el Foro del Mediterráneo
 

Felipe VI reivindica el Mediterráneo como espacio de "diálogo" ante los retos del siglo XXI

El jefe de Estado subraya el esfuerzo de buscar "una mirada conjunta y profunda" para "escuchar realidades diversas" y trabajar para darles respuesta

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El Foro del Mediterráneo se ha consolidado como una plataforma permanente de diálogo y cooperación entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil para reforzar el papel de esta región como uno de los espacios estratégicos para el desarrollo de España y Europa. 

 

PRIMERA JORNADA | 'El Mediterráneo busca su gran pacto de futuro'

SEGUNDA JORNADA | 'El III Foro del Mediterráneo reclama menos centralismo y más humanismo 

Foro Mediterráneo
Gobierno
JOSÉ MANUEL ALBARES | MINISTRO DE EXTERIORES, UE Y COOPERACIÓN

JOSÉ MANUEL ALBARES | MINISTRO DE EXTERIORES, UE Y COOPERACIÓN

Albares reivindica Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo

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JORDI HEREU | MINISTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO

JORDI HEREU | MINISTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO

"El arco mediterráneo es el gran motor económico de España"

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Foro Mediterráneo
Autonomías
SALVADOR ILLA | PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SALVADOR ILLA | PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Illa pide un frente común para impedir que España caiga "en el centralismo del pasado"

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JUAN FRAN PÉREZ LLORCA | PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

JUAN FRAN PÉREZ LLORCA | PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

"El liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios"

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FERNANDO LÓPEZ MIRAS | PRESIDENTE DE LA REGIÓN MURCIA

FERNANDO LÓPEZ MIRAS | PRESIDENTE DE LA REGIÓN MURCIA

"Cartagena vuelve a ser uno de los grandes polos industriales de la zona mediterránea"

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ROCÍO BLANCO | CONSEJERA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ROCÍO BLANCO | CONSEJERA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

"Cuando empresas de todo el mundo eligen Andalucía es señal de que algo estamos haciendo bien"

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Foro Mediterráneo
Mundo local
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'LOS RETOS DEL MEDITERRÁNEO'
 

Precios topados y otras regulaciones: alcaldes mediterráneos esgrimen recetas para combinar turismo y acceso a la vivienda

Los regidores de Barcelona, Palma, Málaga y Cartagena constatan cómo cada urbe vive la dicotomía con matices y piden herramientas para acelerar la construcción

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Alcalde de Barcelona

Alcalde de Barcelona

Collboni reivindica la "competitividad" de las ciudades del sur de Europa para captar inversión

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Alcalde de Palma

Alcalde de Palma

Jaime Martínez sitúa la vivienda y el crecimiento demográfico como los grandes retos de Palma

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Alcaldesa de Cartagena

Alcaldesa de Cartagena

Noelia Arroyo ofrece una "alfombra roja" a inversores para crear "más viviendas turísticas y hoteles"

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Alcalde de Málaga

Alcalde de Málaga

Francisco de la Torre: "Los ayuntamientos españoles somos los más débiles de Europa en recursos"

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Alcaldesa de Murcia

Alcaldesa de Murcia

Rebeca Pérez abandera una Murcia tecnológica con la innovación al servicio de las personas "sin renunciar a sus raíces"

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Presidenta de la Diputación de Barcelona

Presidenta de la Diputación de Barcelona

Lluïsa Moret defiende el papel de los municipios frente a los discursos que apuestan por la confrontación

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Foro Mediterráneo
Diálogo internacional
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DUBRAVKA ŠUICA | COMISARIA EUROPEA PARA EL MIEDTERRÁNEO
 

"Queremos una cuenca mediterránea descarbonizada"

La dirigente europea afirma que "el Pacto por el Mediterráneo no se trata de un documento más, sino que es un auténtico acuerdo de cooperación entre pueblos del norte y el sur"

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COSTAS KADIS | COMISARIO EUROPEO DE PESCA Y OCÉANOS
 

El comisario europeo de Pesca anuncia una ley europea de los océanos para 2027: "Será histórica"

"El futuro de nuestro litoral pasa por nuevos modelos de negocio, como el pescaturismo y la innovación en bioeconomía", defiende el chipriota Costas Kadis

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JAVIER COLOMINA | Representante Especial del Secretario General de la OTAN para la Vecindad Sur

"No soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel"

El diplomático avanza los cuatro grandes temas de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara: Industria de defensa, 5% de PIB, apoyo a Ucrania y atención al flanco sur

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JAUME DUCH Y JOSEP BORRELL

"El sur del Mediterráneo no es el patio trasero de Europa"

El renovado interés de la Unión Europea por el Mediterráneo, con el 'Pacto por el Mediterráneo', llega tarde y es recibido, cuando menos, con cautela. Así lo han puesto de manifiesto Jaume Duch y Josep Borrell

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ANNE APPLEBAUM | Historiadora y periodista

"Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

 

La historiadora describe el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco

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MARC PALAHÍ | CEO de Circular Bioeconomy Alliance

"Debemos apostar por una economía regenerativa que trabaje en alianza con la naturaleza"

 

El especialista en economía circular reivindica "un nuevo paradigma" económico y social para que "todos los sectores" apuesten por sistemas más sostenibles con los recursos y la naturaleza

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CELINE COUSTEAU | Documentalista y exploradora

"El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir"

 

La productora, nieta del célebre Jacques Yves Cousteau, reivindica que "la humanidad no ha tejido la red de la vida sino que solo somos un hilo dentro de ella"

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ALIANZAS PARA UNA PROSPERIDAD COMPARTIDA

"El Mediterráneo es un mar de oportunidades y prosperidad compartida"

 

Las cámaras de comercio de Jordania y Croacia destacan la resiliencia de las diferentes economías frente a las sucesivas crisis de los últimos años

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ERASMUS EUROMEDITERRÁNEO

Las universidades reclaman alianzas, cooperación y flexibilidad

Rectores y responsables universitarios debaten sobre la importancia de construir puentes y derribar fronteras en la educación superior

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DENIS O`BRIEN | Chairman of Camiral and Ryder Cup 2031

"Gracias a la Ryder Cup queremos convertirnos en el mejor destino de golf de Europa"

 

El magnate irlandés destaca la importancia del aficionado del golf, un turismo de calidad que puede proporcionar ingresos a largo plazo

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JORDI RIBAS | Presidente de IA en Microsoft

"La tecnología y la innovación nos sigue sorprendiendo (...) y esto no va a parar"

 

El directivo español de más alto rango en el mundo de la tecnología, defiende que la IA es una herramienta crucial para las empresas, aunque advierte de las exageraciones y la incertidumbre del mercado

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Foro Mediterráneo
Diálogo económico
GONZALO GORTÁZAR | CEO de CAIXABANK

GONZALO GORTÁZAR | CEO de CAIXABANK

"Tenemos un entorno político muy polarizado y un entorno económico con los mayores crecimientos de Europa"

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MARIO RUIZ TAGLE | CEO de Iberdrola España

MARIO RUIZ TAGLE | CEO de Iberdrola España

"Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. Son un seguro de vida"

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CHEMA CASAS | Director General de Telefónica en Cataluña

CHEMA CASAS | Director General de Telefónica en Cataluña

"Europa tiene demasiada dependencia de tecnologías que no creamos aquí. Vamos tarde"

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GONZALO CARBÓ | Director General Nuclear de Endesa

GONZALO CARBÓ | Director General Nuclear de Endesa

"La nuclear aporta una gran ventaja competitiva y debe mantenerse hasta que otra energía tenga las mismas cualidades"

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ALFONSO ÁLVAREZ | CEO de Cellnex Iberia

ALFONSO ÁLVAREZ | CEO de Cellnex Iberia

"Si Europa no permite las fusiones entre telecos, no se harán las inversiones necesarias en infraestructuras digitales"

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SACHA MICHAUD, cofundador de Glovo y CARLOTA PI, cofundadora y presidenta ejecutiva de HolaLuz

SACHA MICHAUD, cofundador de Glovo y CARLOTA PI, cofundadora y presidenta ejecutiva de HolaLuz

"Barcelona tiene todos los elementos para ser el ‘hub tecnológico’ Nº1 en Europa"

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JORGE PÉREZ DE LEZA | CEO de Metrovacesa

JORGE PÉREZ DE LEZA | CEO de Metrovacesa

"El problema de la vivienda es un problema de oferta y hay que atajarlo"

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FABRIZIO FAVARA (CEO de IRYO) y ADOLFO UTOR (Presidente de Balearia)

FABRIZIO FAVARA (CEO de IRYO) y ADOLFO UTOR (Presidente de Balearia)

"La intermodalidad es clave, pero hacen falta infraestructuras y una regulación favorable"

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JOSÉ LUIS VILAR | Director General Grupo Nealis

JOSÉ LUIS VILAR | Director General Grupo Nealis

Nealis defiende la colaboración público-privada para impulsar la capacidad de "atracción" del Mediterráneo

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ANNA GOLSA (CEO global de Eurofirms) y TOMÀS FONT (General Manager Wolters Kluwer)

ANNA GOLSA (CEO global de Eurofirms) y TOMÀS FONT (General Manager Wolters Kluwer)

"O tienes un modelo 'sexy' o el absentismo es alto"

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MARTA COLET | Directora de Concesiones en Veolia

MARTA COLET | Directora de Concesiones en Veolia

"España es un referente mundial en agua regenerada, pero hay recorrido de mejora"

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Innovación aplicada para una economía más competitiva

Innovación aplicada para una economía más competitiva

"Debemos transformar nuestro tejido productivo para aportarle mayor valor a través de la innovación"

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PERE NAVARRO | Presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca

PERE NAVARRO | Presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca

"Los polígonos ya no molestan, ahora crean innovación"

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PEDRO VIDELA | Economista y profesor de IESE

PEDRO VIDELA | Economista y profesor de IESE

Videla defiende integrar el norte de África en la UE para frenar la inmigración irregular

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Foro Mediterráneo
Diálogo social
'Reinventar el turismo'

'Reinventar el turismo'

"El sector turístico puede crecer pero no en los mismos lugares ni en las mismas fechas"

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ÀNGEL FONT | Director del Caixaresearch

ÀNGEL FONT | Director del Caixaresearch

"El Mediterráneo puede ser un gran banco de experimentación para ver la relación entre la salud y el clima"

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'Gastronomía mediterránea'

'Gastronomía mediterránea'

Ferran Adrià: "La dieta mediterránea está muy bien como 'marketing' pero no existe"

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LAUREÀ FANEGA | Director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica

LAUREÀ FANEGA | Director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica

"Barcelona presentará una hoja de ruta para impulsar la resiliencia costera en todo el mundo"

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JULIÁN NUÑO | Director general de Estrategia de DKV Seguros

JULIÁN NUÑO | Director general de Estrategia de DKV Seguros

"Tenemos que normalizar el cuidado de la salud mental y dejar de estigmatizarlo"

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FRANCESC TORRALBA | Catedrático de Ética y Filosofía

FRANCESC TORRALBA | Catedrático de Ética y Filosofía

"El clasismo, el racismo y la xenofobia son incompatibles con el humanismo"

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Foro Mediterráneo
Un foro de tendencias
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JOAN CAÑETE (PRENSA IBÉRICA) y MÓNICA ACERO (LLYC)
 

"La conversación en el Mediterráneo gira en torno a una pregunta (sea el tema que sea): ¿Cómo me afecta a mí?"

El estudio de Tendencias Informativas de Prensa Ibérica, Acceso y LLYC del arco mediterráneo 2026 identifica cambio climático, economía, turismo y transporte como los grandes argumentos de conversación, con inmigración, IA y salud mental como corrientes emergentes y donde la religión aparece por primera vez

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Foro Mediterráneo
Palma 2027
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PRÓXIMA EDICIÓN DEL FORO MEDITERRÁNEO
 

Palma de Mallorca acogerá el IV Foro del Mediterráneo en 2027

El evento, que se estrenó en Valencia en 2024 y saltó a Málaga en 2025, sirve para poner en común y ampliar el debate en torno a retos colectivos del arco mediterráneo sobre los que han trabajado varios consejos expertos los meses previos

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AITOR MOLL | CONSEJERO DELEGADO DE PRENSA IBÉRICA
Aitor Moll en el Foro del Mediterráneo
 

El broche final a un foro marcado por el debate geopolítico y social

"Con la voluntad de seguir buscando respuestas realistas y ambiciosas para afrontar los retos más difíciles de estos años, este Foro llega a su fin", ha cerrado el consejero delegado de Prensa Ibérica

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Foro Mediterráneo
Los asistentes

 La presencia del rey Felipe VI, tres presidentes autonómicos y casi una decena de alcaldes, junto a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, consolida este evento como una cita ineludible para los interesados en conocer, compartir y proyectar soluciones a los retos comunes en las ciudades y las autonomías españolas bañadas por el mar Mediterráneo.

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UN ESPECIAL MULTIMEDIA DE

Textos: David Page, Gabriel Santamarina, Jaime Mejías, Pablo Gallén y Sabina Feijóo (ACTIVOS); Albert Martín, Pol Lizana Manuel, Álex Rebollo, Toni Sust, María Jesús Ibáñez, Javier Arenas, Juan José Fernández, Irene Benedicto, María Mondéjar, Julia Regué, Pilar Santos, Valentina Raffio, Gabriel Ubieto, Carles Planas, Guillem Costa, Olga Pereda, Gloria Ayuso, Patricia Martín, Meritxell Pauné, Paula Clemente, Albert Guasch y Ferrán Imedio (El Periódico); Jordi Cuenca (Levante-EMV); Guillem Porcel (Diario de Mallorca); Adrián González y Alejandro Lorente (La Opinión de Murcia); Gloria Pérez (La Opinión de Málaga).

Fotos: Manu Mitru, Jordi Otix, Maite Cruz, Ferrán Nadeu y Marc Asensio (El Periódico).

Minuto a minuto: Jaime Mejías, Marcos Rodríguez y Pablo Gallén (Activos).

Vídeos: Sara Fernández, Lucía Feijóo, Javier Vendrell, Germán Gómez Castagnini, Óscar Seoane, Eduardo Ortiz Cañavate y Facundo Beraudi (PI Studio); Nuria Garrido y Patricio Ortiz (El Periódico).

Redes sociales: Eva Hinchado, Carolina Izquierdo, Laura Sánchez y Patricia Morales.

Reportaje multimedia: Nekane Chamorro.

Coordinación: Red de Contenidos de Prensa Ibérica

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