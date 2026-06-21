Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad

La batalla judicial por el complemento de maternidad sigue teniendo consecuencias económicas para miles de pensionistas. Después de varios pronunciamientos judiciales y de la consolidación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, determinados jubilados que tuvieron que reclamar ante los tribunales el reconocimiento de este complemento pueden tener derecho a percibir una indemnización que puede alcanzar los 1.800 euros.

La cuestión afecta principalmente a hombres pensionistas a quienes la Seguridad Social denegó en su día el antiguo complemento por aportación demográfica, pese a que posteriormente los tribunales acabaron reconociendo que tenían derecho a percibirlo en igualdad de condiciones que las mujeres.

El origen del conflicto se remonta a la normativa aprobada en 2015, que reservaba este complemento únicamente a las mujeres con dos o más hijos. Sin embargo, distintas resoluciones judiciales, incluida la jurisprudencia del Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyeron que esa exclusión suponía una discriminación contraria al Derecho europeo.

Qué dice el Tribunal Supremo sobre los 1.800 euros

La cuantía de hasta 1.800 euros no corresponde al complemento de maternidad en sí, sino a la indemnización reconocida en determinados casos por los perjuicios sufridos por pensionistas que se vieron obligados a iniciar reclamaciones judiciales para obtener una prestación que les correspondía.

El Tribunal Supremo ha considerado que procede una compensación económica cuando el afectado tuvo que acudir a la vía judicial para conseguir el reconocimiento del derecho que inicialmente le había sido denegado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

No obstante, la cantidad final puede variar según las circunstancias concretas de cada procedimiento y de la situación del pensionista.

Quiénes podrían verse afectados

La clave no está únicamente en haber tenido hijos o ser pensionista. La situación depende de varios factores.

Los especialistas y funcionarios de la Seguridad Social recuerdan que cada caso debe analizarse individualmente, especialmente en función de las fechas de jubilación, la solicitud presentada y el recorrido administrativo o judicial seguido.Un asunto que sigue generando reclamaciones

Aunque buena parte de la controversia jurídica ya ha sido resuelta por los tribunales, las consecuencias económicas continúan llegando a los juzgados y a la propia Seguridad Social.

La doctrina consolidada en los últimos años ha reforzado la posición de numerosos pensionistas que reclamaron el complemento de maternidad y que, además de las cantidades atrasadas correspondientes, pueden solicitar una compensación adicional por haber tenido que litigar para conseguir el reconocimiento de un derecho que finalmente les fue reconocido.

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Por ello, las resoluciones del Tribunal Supremo siguen siendo relevantes para miles de jubilados que todavía están revisando su situación o que mantienen procedimientos abiertos relacionados con este complemento. Más allá de la cuantía económica, las sentencias han terminado por fijar un criterio que obliga a la Administración a corregir una interpretación que los tribunales consideraron contraria al principio de igualdad.