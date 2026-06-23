Amazon liquida sus dispositivos estrella en Prime Day: Echo, Kindle, Fire TV y Ring con grandes descuentos

¡El Prime Day de Amazon ya está aquí! La fiesta con los mejores descuentos se celebra del 23 al 26 de junio y podrás encontrar los productos superventas de la plataforma a sus precios mínimos. Y lo mejor de todo es que para acceder a ello no necesitas más que ser cliente Prime, una suscripción que puede ser tuya en unos pocos pasos.

Sin duda, el Prime Day es la mejor oportunidad para conseguir los dispositivos estrella de Amazon a precios únicos. Kindle, Echo, Fire TV Stick… Todos pueden ser tuyos por mucho menos. Para que los tengas en cuenta antes del 23 de junio, hemos preparado una selección con los artículos que prometen agotarse durante esta semana, así que no debes perderle el ojo.

Eso sí: no olvides que, para disfrutar de todos los descuentos del Prime Day, necesitas contar con una suscripción Prime, la misma que te permitirá ahorrarte el envío y recibirlo en tiempo récord. Recuerda que, si nunca has sido usuario Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratuita; de lo contrario, la tarifa es de 4,99 €, un importe mucho menor que los posibles gastos de envío que te vas a ahorrar con tu suscripción. Además, más allá de acceder a estas promociones exclusivas, podrás disfrutar de todo el catálogo de Prime Video con la misma suscripción. Todo ventajas.

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El Kindle de Amazon con más de 14.000 valoraciones

Para este verano no hay nada como tener tu Kindle de Amazon con tus libros favoritos que te puedes llevar a cualquier lado y con el mínimo peso. Con más de mil compras solo el mes pasado, el Paperwhite última generación disponible en negro, rosa y verde es uno de los favoritos de los usuarios.

Es el Kindle más rápido de la historia, pasándolas páginas en cuestión de segundos en su pantalla de 7 pulgadas. Es el complemento perfecto para viajes, no solo por su peso ultraligero, también por su resistencia al agua y su brillo antireflejos, con la que no importa la luz que tengas para leer. Da igual lo enganchado que estés a tu libro, porque su batería puede con todo: nada menos que 12 semanas de duración. Además que con 16 GB de memoria, no te quedarás sin almacenamiento.

El Echo de Amazon para disfrutar como nunca del sonido

Cada película sonará como si estuvieras en el mejor cine gracias al Echo Dot Max de Amazon, capaz de reproducir hasta tres veces más los graves que los anteriores modelos. Reproduce el sonido de forma envolvente para que no te pierdas ni un solo detalle, todo mientras su pequeño y discreto diseño hace que encaje en cualquier parte de la decoración de la casa, algo que no es habitual con otros altavoces o barras de sonido.

Pero el Echo no es solo un potente altavoz con el que percibir mejor la música o películas, también tiene las funciones de Hogar Digital, capaz de controlar las luces, cerraduras y otros dispositivos compatibles con Alexa sin necesidad de un controlador adicional.

Con este artículo tendrás la predicción del tiempo, recordatorios y el mejor sonido, mientras cuidas tu privacidad también, porque con un solo botón apagas los micrófonos.

La pantalla inteligente que cambiará tu vida en casa

El Echo Show 21 es la pantalla inteligente más grande de Amazon hasta la fecha, una Full HD 1080p de 21" con Fire TV integrado y Alexa, especialmente recomendada para la zona de la cocina. Puedes añadir por tu cuenta todos los widgets que quieras, como el calendario, la lista de tareas, la predicción del tiempo, música, fotos…

Esta pantalla se convertirá en el centro de control de la casa, para que ahora todas las tareas sean más sencillas a la par que entretenidas. Desde pantalla, a través de voz o manualmente, podrás controlar todos los dispositivos de la vivienda en muy pocos pasos.

Muchos usuarios están esperando que llegue el Prime Day para poder conseguir este elemento útil a un precio más rebajado.

El pack de Fire TV con Ring Intercom con una nota de 5 estrellas sobre 5

Si eres de los pocos que todavía no tienen el Fire TV Stick en casa, se te acabaron las excusas con este impresionante pack que incluye el Ring Intercom Audio por un precio muy económico. Desde ahora, podrás reproducir tu contenido favorito de las principales aplicaciones de streaming en calidad 4K en cualquier parte: Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, RTVE Play, Movistar Plus+, HBO Max, atresplayer y miles de apps más. La mejor calidad de imagen simplemente conectándolo donde haya un puerto USB, más fácil es imposible.

Por otro lado, el Ring Intercom Audio sirve para hablar con cualquier persona que haya delante de tu portal, además de que te permite abrir la puerta a distancia a tus familiares o a los repartidores desde tu smartphone. Ya no habrá problemas por olvidarte las llaves en casa, solo necesitas una aplicación para acceder a la vivienda. Puedes hasta establecer horarios para el personal de limpieza o cuidados y revocar el acceso al instante.

Escribe sin límites con el Bruschetta especialmente diseñado para Kindle

El complemento perfecto para un Kindle Scribe es este Bruschetta diseñado especialmente para que puedas tomar notas de la forma más cómoda. No notarás diferencia con escribir sobre el papel, ergonómico para la mejor postura de tu mano y que se desliza de forma fluida por la pantalla, lo necesitas sí o sí si teletrabajas o tienes reuniones a menudo.

No necesitas vincularlo a ninguna parte para empezar a escribir, está listo para usarse sin necesidad de complicados procedimientos. Además de que no tiene batería, no tienes que andar preocupado por ponerlo a cargar, algo poco habitual en este tipo de aparatos. Y si quieres borrar, es tan fácil como darle la vuelta, no hay que ser experto en tecnología para ponerlo en marcha.

Mide de forma exacta la calidad del aire en casa

Este monitor inteligente para medir la calidad del aire en casa puede convertirse en un básico de tu día a día. Hace un seguimiento intenso de los valores más importantes como las partículas en suspensión (PM 2.5), los compuestos orgánicos volátiles (VOC), el monóxido de carbono (CO), la humedad y la temperatura.

Cuando detecta que la calidad del aire es mala, manda notificaciones a tu teléfono. En caso de que sea así, puedes establecer junto a Alexa rutinas a través del monitor, como abrir las ventanas o encender un deshumidificador en unas horas fijas durante un tiempo limitado.

Alexa desde la mesita de noche gracias al Echo Show 5

Con un tamaño compacto y un diseño discreto, el Echo Show 5 encajará a la perfección en tu mesita de noche y así podrás controlar por voz Alexa y configurar en pocos pasos tus alarmas, temporizadores, poner una playlist que te ayude a relaje, tener una previsión detallada del tiempo…

Aporta muchas comodidades en el día a día, por ejemplo puedes crear todos tus dispositivos desde el Echo Show. Además de que podrás ver la pantalla inclinandolo y ajustandolo, buscar el ángulo que más te gusta. Si no conoces este aparato, ¿qué mejor ocasión que el Prime Day para probarlo?

Amazon Echo Spot es la forma más discreta de disfrutar de Alexa en casa

Con más de cien compras en el último mes y 21.000 valoraciones positivas, el Amazon Echo Spot se ha convertido en uno de los dispositivos para disfrutar de Alexa en casa. Este despertador inteligente tiene un sonido potente e intenso, para apreciar todos los matices, graves o voces. Podrás controlar los dispositivos de la casa desde la comodidad de tu cama, simplemente pidiéndoselo Alexa como que encienda las luces o te de la predicción del tiempo.

El Kindle Scribe es la fusión perfecta entre libro y cuaderno

Si buscas un Kindle que te permita mucho más que leer, este es el tuyo. Podrás escribir y tomar notas directamente con el boli que viene incorporado. Es perfecto para el trabajo, anotando cómodamente sobre los propios libros, PDFs y cualquier documento, el complemento que no te faltará en las reuniones.

Tiene una pantalla de gran tamaño con 10,2 pulgadas, para ver con todo detalle lo que necesites. Y te puede acompañar a cualquier parte, porque es muy ligera y sin reflejos, para que puedas leer bajo cualquier tipo de luz. La prueba de que es un éxito seguro es su excelente nota de 4,8 estrellas sobre 5.

El pack de dos Echo Spot que será el inicio de tu hogar digital

Tu hogar digital estará listo para ti de la forma más sencilla que nunca gracias a este pack económico de 2 de Echo Spot, y 1 de Tapo P100MA, es decir el mini enchufe inteligente. No solo es el dispositivo más moderno y elegante para disfrutar de Alexa desde casa, sino que tiene el sonido más potente.

Todas las ventajas de Alexa están disponibles por mucho menos, con este lote tan económico. Y no olvides que puedes personalizar la pantalla del dispositivo con la esfera de reloj que más te guste o divertidos temas de colores

Sin duda uno de los packs que va a arrasar en este Prime Day, pudiendo tener dos del producto estrella de Amazon por un precio muy económico.

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