Las grandes eléctricas reconocen "desajustes" entre la regulación y el despliegue renovable

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha reconocido este martes que existe un "desajuste" entre la regulación y un sistema eléctrico "en transformación", con la entrada masiva de energías renovables. Uno de los ejemplos de esas diferencias entre las reglas y la evolución del mercado es que, según sus palabras, si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera actualizado antes la normativa que permite a las renovables controlar tensión (procedimiento de operación 7.4) se podría haber "atemperado" el cero eléctrico.

Así lo ha asegurado Serrano en una nueva sesión de la comisión de investigación sobre el apagón del 28 de abril celebrada en el Congreso de los Diputados en la que, por enésima vez, ha defendido que sus asociadas (Iberdrola, Endesa o EDP) "actuaron conforme a la normativa aplicable" y ha atribuido al operador del sistema, Red Eléctrica, la responsabilidad "exclusiva" del evento como garante de la seguridad y continuidad del suministro.

Más allá de quién fue el culpable de que la Península Ibérica se quedara sin luz durante un día entero, la también vicepresidenta de la CEOE ha asegurado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es quien debe "supervisar" que los agentes del sector cumplen con sus funciones, pero ha reconocido que el organismo "tiene una ingentísima tarea y a lo mejor no tiene medios suficientes" para hacerlo. Y ha afirmado que nunca antes del 28 de abril la CNMC ni Red Eléctrica habían requerido a las empresas eléctricas por incumplir sus funciones de control de tensión, como ahora sugieren los distintos expedientes sancionadores abiertos por el organismo regulador, al hacer referencia a los últimos dos años.

Serrano ha insistido en que Red Eléctrica hace "informes periódicos" sobre la operación de las centrales eléctricas "y nunca había mencionado incumplimientos, y la CNMC tampoco". En este sentido, la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, puso la pelota en el tejado de Red Eléctrica al reprocharle que debía haberle avisado antes del 28 de abril de estos potenciales incumplimientos de las centrales eléctricas para investigarlos. "Sabían cuáles eran las condiciones técnicas de las centrales porque el sector nuclear había comunicado sus condiciones y como aportaba a la potencia", ha añadido la presidenta de las grandes eléctricas sobre las limitaciones de esta tecnología. A pesar de estas restricciones, Serrano ha explicado que Red Eléctrica puede pedir a los reactores el control de tensión "manual", como ocurrió el 29 de septiembre de 2024 cuando se dio la instrucción a Almaraz. "Y eso no se hizo el 28 de abril", ha añadido.

Escindir Red Eléctrica

La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha preguntado a Serrano sobre la duplicidad de funciones de Red Eléctrica como operador del sistema y transportista. La presidenta de la patronal ha reconocido que la posibilidad de separar estas funciones es "un viejo debate" y que en Europa hay "diversos modelos", pero debe ser el Congreso de los Diputados, como legislador, quien aborde la discusión.

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En cualquier caso, ha aprovechado el tema para recordar que "hay retrasos en la (inversión en la) red de transporte que se van arrastrando de una planificación a otra" y una manera de resolver esos retrasos sería "sacar a licitación instalaciones de transporte" para que otras empresas privadas, distintas a Red Eléctrica, pueden participar en el negocio de las redes de alta tensión, algo que lleva años reclamando una de sus asociadas, Iberdrola.