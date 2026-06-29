Digi saldrá a Bolsa con una emisión de 150 millones de euros y mantendrá al menos el 75% del capital

Digi comunicó formalmente este lunes su intención de salir a bolsa ('Intention to Float'), sin concretar la fecha, con una oferta pública de suscripción y venta de acciones.

La operación contará con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de la matriz de la teleco rumana, DIGI Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications, cotizado en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

Asimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

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En palabras del consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, "la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de nuestro modelo de negocio en España; un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias, como motor de crecimiento. Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia". "Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria. En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad", agregó Varzaru.

Fuente: El Periódico