El Ibex pierde los 19.400 puntos lastrado por el repunte del petróleo

El Ibex 35 ha iniciado la semana en terreno negativo y ha cedido un 0,42% en los primeros compases de la sesión, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.400 puntos y situarse en los 19.343 enteros. La cautela de los inversores coincide con un nuevo repunte del precio del petróleo, impulsado por la escalada de tensión en Oriente Próximo.

El barril de Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1% y rondaba los 72,6 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, avanzaba un 1,4% hasta los 70,2 dólares. El mercado reaccionaba a los bombardeos registrados durante el fin de semana en la región, que Washington ha justificado como respuesta a nuevos ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Pese a ello, un funcionario estadounidense aseguró que Estados Unidos e Irán suspenderán por el momento las operaciones militares y mantendrán las conversaciones técnicas sobre el memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes.

En el plano macroeconómico, los inversores también digieren los últimos datos publicados en España. El índice de precios de consumo (IPC) mantuvo en junio una tasa interanual del 3,2% por tercer mes consecutivo, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. Además, las ventas del comercio minorista retrocedieron un 0,4% en mayo respecto al mismo mes del año anterior.

La agenda política también concentra la atención del mercado pues, a tenor de los últimos datos sobre la inflación, el Gobierno prevé aprobar este lunes un nuevo paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que servirá de base para los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

En el ámbito empresarial, Cellnex anunció que abonará el próximo 15 de julio un dividendo bruto de 0,376 euros por acción, correspondiente al segundo tramo de la distribución de la reserva de prima de emisión. Por su parte, Squirrel reafirmó durante su junta de accionistas su estrategia de expansión internacional y el refuerzo de su centro de operaciones en Madrid.

Dentro del Ibex 35, Redeia encabezaba las caídas con un descenso del 3,5%, seguida de Sacyr (-2,9%) y Amadeus (-2,2%). En el lado de las ganancias destacaban Puig (+1,3%), Indra (+1,26%) y Repsol (+0,6%), favorecida por el alza del crudo.

Entre las principales bolsas europeas predominaban también las pérdidas, aunque con movimientos moderados. Londres cedía un 0,2% y París un 0,3%, mientras que Fráncfort lograba mantenerse en positivo con un avance del 0,1%.

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En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 3,35%, mientras que el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,1408 dólares.

Fuente: El Periódico