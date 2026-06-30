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TERREMOTO EN VENEZUELA

BBVA dona cinco millones de euros y moviliza ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela

El banco vizcaíno ha organizado una recogida de fondos en todos los países en los que tiene presencia, además de acompañar a sus empleados afectados

La Torre BBVA, en México, iluminada con los colores de la bandera venezolana

La Torre BBVA, en México, iluminada con los colores de la bandera venezolana / BBVA

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J.M.

El BBVA ha anunciado que está llevando a cabo diferentes iniciativas de apoyo humanitario para contribuir a la respuesta ante los terremotos de Venezuela, que hasta el momento han provocado 1.719 muertos y 5.024 heridos. Entre las acciones impulsadas por el banco se encuentra una donación de cinco millones de euros a Cruz Roja, UNICEF y ACNUR, así como a diferentes asociaciones locales con apoyo de BBVA Provincial (la filial de BBVA en Venezuela) para la canalización de los fondos, y la selección y coordinación de dichas organizaciones locales.

Por otro lado, BBVA Provincial ha activado un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados, además de a sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. "Asimismo, BBVA Provincial ha impulsado medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia", ha añadido el banco.

Adicionalmente, la filial ha habilitado su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y evaluando nuevas iniciativas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos.

Paralelamente a estas iniciativas, el Grupo BBVA ha impulsado desde España una campaña de recogida de fondos entre sus clientes y empleados, en todos los países en los que está presente. En España, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de transferencia bancaria a Cruz Roja, UNICEF o Acnur, además de Bizum. En México, clientes, empleados y la sociedad pueden colaborar con Cruz Roja.

La recogida de fondos ha sido también habilitada en Argentina, Colombia y Perú. Por otra parte, el BBVA ha puesto a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Finalmente, profesionales de distintas áreas del grupo están prestando apoyo especializado a BBVA Provincial. Entre otros, equipos de México con amplia experiencia en daños provocados por terremotos están colaborando estrechamente en las labores de revisión de edificios y su reparación.

Noticias relacionadas y más

"Las noticias que llegan desde Venezuela nos conmueven profundamente. Desde BBVA queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además de la donación y las campañas solidarias, estamos trabajando en medidas para que nuestros empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

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Fuente: El Periódico

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