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ACCIDENTE FERROVIARIO

La CIAF apunta que la rotura del carril en Adamuz se produjo "22 horas antes del accidente"

En una carta, el presidente del organismo investigador exige "dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas" en las vías ferroviarias

Carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. / GUARDIA CIVIL

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Juan Carlos Lozano

Gabriel Santamarina

Madrid

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a que la rotura del carril que dio origen al accidente ferroviario de Adamuz pudo estar presente desde "22 horas antes del accidente". Así consta en una carta remitida por el presidente del organismo, Ignacio Barrón de Angoiti, al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, en la que la comisión advierte de la necesidad de reforzar la detección temprana de este tipo de fallos en la infraestructura.

(Próxima ampliación)

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Fuente: El Periódico

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