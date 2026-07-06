España y Portugal piden más dinero a Bruselas para financiar las interconexiones eléctricas pero salen sin avances de su reunión con Francia

España y Portugal han pedido este lunes a la Comisión Europea más dinero para financiar las interconexiones eléctricas con Francia en un encuentro de alto nivel en el que no se ha alcanzado ningún acuerdo, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los tres países se han emplazado a una nueva cita en septiembre para "avanzar en los aspectos técnicos de las interconexiones eléctricas transpirenaicas" y a que los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron abordarán esta materia en su próxima reunión bilateral.

En la reunión tripartita, que debía haberse celebrado en el primer trimestre del año, han participado las ministras del área de energía de los tres países implicados --Sara Aagesen, María Graça Carvalho y Maud Bregeon- así como el comisario del ramo, Dan Jørgensen. Se supone que el encuentro debería haber servido para que Bruselas ayudara a la Península Ibérica a impulsar las interconexiones a través de los Pirineos con el impulso de una "declaración política conjunta" de los tres países para promover el desarrollo de estas infraestructuras.

Pero nada de eso ha ocurrido. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante el evento se ha trasladado el avance de las interconexiones en curso (la semana pasada se inauguró una nueva interconexión con Portugal, mientras continúan las obras del enlace del Golfo de Vizcaya), pero apenas se ha avanzado en la cuestión principal: el desarrollo de nuevos cables eléctricos transpirenaicos.

Si bien el comisario europeo Dan Jørgensen puso el acento en la importancia de aprovechar todo el potencial renovable y la cooperación transfronteriza, la declaración conjunta que ha trascendido es que "Francia, Portugal, España y la Comisión Europea siguen comprometidos con las interconexiones del suroeste europeo", sin ninguna concreción sobre si desarrollarán más cables o no, cuándo o quién los pagaría.

Isla energética

En la actualidad, los cables transpirenaicos permiten el intercambio de 2,8 gigavatios (GW), apenas el 3% de la capacidad de generación instalada en España. Esta cifra ascenderá a 5 GW cuando se ponga en marcha la línea que se está construyendo por el golfo de Vizcaya, que elevará el intercambio entre ambos países al 5%. Pero en cualquier caso se sitúa lejos del objetivo comunitario, que pasa por alcanzar el 10% de interconexión en 2020 y el 15% en 2030.

España quiere construir dos nuevos proyectos (Aragón-Marsillon y la de Navarra-Las Landas), que elevarían a 8 GW la capacidad de intercambio y que la Comisión Europea considera como prioritarios. Sin embargo, Francia los ha excluido de su plan de desarrollo de la red francesa 2025-2035, lo que avanza cuál es su posición sobre estas infraestructuras, algo que Bruselas, España y Portugal quieren cambiar, aunque de momento no han tenido mucho éxito en ese cometido.

España y Portugal acusan a Francia de poner trabas al aumento de la interconexión eléctrica a través de los Pirineos, hecho que se aceleró todavía más tras el apagón del 28 de abril de 2025, que puso en evidencia que la Península Ibérica es una 'isla energética' con una capacidad muy baja para importar electricidad rápidamente desde otros países en caso de necesidad.

Hidroducto BarMar

Más allá de los cables eléctricos, la reunión también ha servido para mostrar los avances sobre el proceso de participación pública de la interconexión de hidrógeno BarMar, que aspira a transportar hidrógeno entre Barcelona y Marsella, y compartir la "importancia" de este vector energético para "actuar allí donde la electrificación no es viable y contribuir a la competitividad de sectores como el acero o el sector químico, entre otros".

Noticias relacionadas

Además, España ha recalcado que está trabajando en toda la cadena de valor de la eólica marina (offshore) y ha puesto sobre la mesa la importancia de "maximizar los beneficios al conjunto de la sociedad". En este sentido, ha afirmado que el Gobierno ha lanzado un concurso de más de 200 millones de euros para adecuar infraestructuras portuarias e impulsar un ecosistema industrial en torno a esta tecnología, así como distintos procesos de participación para la definición de criterios y emplazamientos, buscando priorizar aquellos con más consenso.