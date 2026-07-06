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Previsiones

El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 tras un alza de las visitas del 6% en verano

El Ministerio de Turismo calcula que entre junio y septiembre llegarán a España 43 millones y dejarán un gasto de 64.000 millones de euros

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la reunión del Consejo Estatal de la Pyme.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la reunión del Consejo Estatal de la Pyme. / DAVID LOPEZ VILLALTA

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026. Así lo ha expresado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la presentación de las expectativas de su departamento para los cuatro meses de verano (de julio a septiembre), cuando prevé que la llegada de visitantes internacionales llegue a los 43 millones, un 6% más que hace un año. A su vez el gasto crecerá un 10%, hasta los 64.000 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo.

En el conjunto de los cinco primeros meses de 2026, el número de turistas internacionales que visitaron España ascendió a 36,8 millones de visitantes, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado; mientras que el gasto se situó en 13.553 millones de euros, un 10,9% más que en mayo del año anterior.

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Fuente: El Periódico

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