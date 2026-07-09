El CEO de Indra, sobre la ubicación de las nuevas fábricas de blindados: "Hay que tomar decisiones rápidas"

"Tenemos que tomar decisiones rápidas en términos de metros cuadrados", señaló Josep Maria Recasens, consejero delegado de Indra, en relación a la puesta en marca de nuevas fábricas para dar respuesta a los programas de Defensa que la compañía tiene adjudicados y a los que aspira. En el campo de los vehículos terrestres, Indra ultima la puesta marcha del Tallerón de Gijón, pero necesita más factorías. Ante la falta de acuerdo con Duro Felguera para adquirir el taller de Barros, en Langreo (Asturias), Indra se plantea dar prioridad al desarrollo de una factoría en Galicia, concretamente en la localidad coruñesa de As Pontes.

El acuerdo de los países de la OTAN, consensuado el año pasado, para incrementar el gasto en Defensa ha llevado a la firma de nuevos contratos por miles de millones de euros con la industria del sector. Para Indra, esto significa "entregar todo aquello que hay que entregar a finales de este año, como prioridad máxima, y luego preparar las siguientes olas de inversiones y gastos para continuar", señaló Racasens. "Estamos trabajando en vehículos terrestres, en drones, en radares...", añadió el CEO de Indra en conversación con medios españoles en el Foro de Defensa en Ankara (Turquía).

"Estamos multiplicando nuestra capacidad de entrega entre 6 y 10 veces en función del campo tecnológico. Tenemos que tomar decisiones rápidas en términos de metros cuadrados. Eso significa inversiones, significa fábricas", abundó Recasens en un momento en el que la compañía avanza en el establecimiento de su segunda fábrica de vehículos blindados –tras la de Gijón– y está inclinando la balanza hacia Galicia, aunque eso no suponga cerrar las puerta definitivamente al proyecto de Barros

"También tenemos que tomar decisiones rápidas a la hora de contratar a empleados, porque esto no sólo va de inversiones, va de gente. Hay manufactura, pero también gente en el sector desarrollo. Es un plan integral de pasar de una escala equis a una escala factor diez", resumió Recasens.

Todo ello se debe hacer en cooperación con otras compañías, subrayó, caracterizando a su empresa de "facilitador o de tractor, en el sentido de que Indra tiene la responsabilidad o la corresponsabilidad de entregar muchos programas".

Las alianzas

El CEO de Indra se mostró "convencido de que no hay actor privado ni público que de forma individual va a ser capaz de hacerlo todo solo, porque el reto tecnológico, de capacidad y de capital es enorme para España", señaló en un momento en el que Indra, tras el cambio de cúpula, se ha acercado a Santa Bárbara Sistemas y está ultimando acuerdos con socios del consorcio Tess Defence, como la vasca Sapa, para abordar programas como el de los obuses autopropulsados.

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"Para nosotros, lo prioritario es ser capaces de asumir nuestro rol en nuestro territorio nacional, escalarlo, hacerlo competitivo, atractivo, de cara a satisfacer las necesidades de nuestro cliente natural, que es el Ministerio de Defensa. En segundo lugar, que esto nos dé la capacitación, legitimidad y credibilidad para ofrecer esta tecnología más allá de nuestras fronteras", concluyó Recasens.