Mercados
El Ibex 35 arranca plano y se acerca a los 19.400 puntos con el petróleo en el foco
El selectivo amplía su avance al 0,35% tras la apertura, mientras el Brent cotiza en torno a los 76,4 dólares
El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes prácticamente plano, con un avance inicial del 0,03%, que permitía al selectivo madrileño conservar el nivel de los 19.300 puntos y situarse en los 19.328 enteros alrededor de las 9.00 horas.
Tras los primeros minutos de negociación, el índice ampliaba sus ganancias hasta el 0,35% y se acercaba a la cota de los 19.400 puntos, después de alcanzar un máximo de 19.397 enteros.
La evolución de las Bolsas continúa condicionada por el comportamiento del petróleo. En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, subía un 0,2% y cotizaba en torno a los 76,4 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba también un 0,2%, hasta situarse cerca de los 72 dólares.
En el ámbito empresarial español, el Ministerio de Economía ha impuesto una multa de 551.952 euros al operador de juego online 888 por la comisión de dos infracciones graves relacionadas con la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Dentro del Ibex 35, ArcelorMittal lideraba las subidas en los primeros compases de la sesión, con un avance del 3,5%, seguida de Telefónica, que ganaba un 0,9%. En el lado contrario, Fluidra cedía un 0,9% y Ferrovial retrocedía un 0,8%.
El resto de las principales plazas europeas también iniciaba la última jornada bursátil de la semana en positivo. Fráncfort y París avanzaban un 0,1%, mientras que Milán subía un 0,4% y Londres se anotaba un 0,3%.
En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1442 dólares. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años descendía hasta el 3,513%.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Ya es oficial: la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza, la más larga de España, se reformará por 33,2 millones y se cerrará durante cuatro meses
- Uno de los mayores aciertos en fichajes de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza jugará en All Star de la MLS junto a Messi
- Por qué Zaragoza seguirá atrapada en el calor extremo aunque termine la ola de calor: 'Nosotros notaremos poco alivio
- La multinacional que gestiona Grancasa en Zaragoza se hace con la propiedad de nueve supermercados de Mercadona en España, uno de ellos en Aragón
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Prioridad central en el Real Zaragoza: el refuerzo que Lalo Arantegui busca de forma más urgente
- Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros