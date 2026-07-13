Una nueva amenaza planea sobre el precio del diésel más allá de la guerra de Irán

Una nueva amenaza planea sobre el precio del diésel en pleno verano, cuando muchas personas se disponen a coger el coche para iniciar así sus vacaciones. Y el motivo no tiene que ver con la apertura o el cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, sino con la decisión de Rusia de prohibir las exportaciones y de iniciar las importaciones de este producto fuera de sus fronteras.

El miércoles pasado, Moscú anunció que prohibía las exportaciones de diésel hasta finales de este mes con el objetivo de aumentar el suministro al mercado interno, al mismo tiempo que avanzó que comenzaría a importar este combustible, según informó EFE. El segundo mayor exportador mundial de este producto refinado tomaba esta decisión después de que Ucrania hubiera intensificado los ataques contra sus refinerías, provocando una escasez de combustible que ha llevado a su población a hacer cola durante horas en sus gasolineras.

Y esa decisión de Rusia tiene y tendrá un impacto directo en los precios de este producto en todo el mundo, según explica el jefe de análisis geopolítico en la consultora Rystad Energy, Jorge León. "No solo es que el mundo se haya quedado sin oferta diesel ruso, sino que Rusia presiona la demanda al alza al comprar diesel fuera para su propio consumo", afirma. Y a esto añade este analista que China ha dejado de exportar productos finales y que la producción de refino en Europa se ha reducido en los últimos 20 años por el cierre de muchas refinerías.

"La combinación de estos tres factores explica que el precio final aumente y el factor fundamental de los tres es Rusia", añade León en conversación con EL PERIÓDICO. El precio de la cotización de gasoil para su entrega en agosto en el mercado de futuros de Londres se ha incrementado en un 11% en la última semana, hasta situarse en el entorno de los 1.050 dólares por tonelada. "Es muy difícil saber hasta dónde pueden llegar los precios, pero seguramente veremos incrementos del precio de cotización del diesel en las próximas semanas", afirma León.

Fuentes de la patronal de las petroleras --la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE)-- reconocen que se da por hecho que la decisión de Rusia va a impactar en las cotizaciones internacionales del gasóleo refinado, pero habrá que ver en qué medida. También cómo afecta a los precios de los consumidores finales. De momento, los precios del gasóleo en España apenas han subido un 1,5% desde el 8 de julio, hasta situarse el domingo en los 1,561 euros por litro, según los datos del geoportal de hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Estos precios incluyen la rebaja de 15 céntimos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), que normalmente asciende a 0,379 euros por litro. A partir del 1 de agosto la reducción será de 10 céntimos y en septiembre, de 5 céntimos. El precio del gasoil alcanzó su máximo diario de este año a finales de abril, cuando se situó en los 1,86 euros por litro debido a la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz.