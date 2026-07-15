Vodafone España relanza su crecimiento y eleva un 2% sus ingresos en el primer trimestre fiscal

Vodafone España registró unos ingresos totales de 916 millones de euros en su primer trimestre fiscal, comprendido entre abril y junio de este año, lo que supone una subida del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles el fondo británico Zegona, propietario de la operadora de telecomunicaciones.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía ascendió a 465 millones de euros, un 5,2% más que entre abril y junio de 2025, mientras que el Ebitda después de arrendamientos (ebitdaaL) se situó en 324 millones de euros, lo que representa un alza del 2,5%. Asimismo, el flujo de caja operativo de la operadora alcanzó los 204 millones de euros, un 1,5% más.

En el plano comercial, la operadora cerró el trimestre con un total de 12.864.000 líneas móviles, tras sumar 345.000 en el último año y registrar un incremento de 37.000 líneas de contrato en el último trimestre. Por su parte, las líneas de banda ancha fija alcanzaron las 2.592.000, con un crecimiento interanual de 22.000 accesos (1.000 de ellos captados en el último trimestre).

Refinanciación de la deuda

Paralelamente, la firma ha continuado fortaleciendo su balance financiero tras reducir su deuda neta un 11%, situándola en los 3.200 millones de euros. La compañía completó con éxito el pasado 14 de julio de 2026 la refinanciación de 3.700 millones de euros de la totalidad de sus bonos senior garantizados y líneas de crédito existentes.

Según ha explicado la matriz, esta transacción permitirá extender el vencimiento de la estructura de capital de Zegona más allá de los cinco años y generará unos ahorros anuales en intereses de aproximadamente 60 millones de euros. Desde el fondo británico han destacado que esta operación "demuestra aún más el apoyo de los inversores de crédito globales a la estrategia de Zegona".

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Con este movimiento, la evolución del coste anual de intereses de la compañía muestra una notable reducción: de los 294 millones de euros que representaba hace dos años y los 230 millones registrados en marzo de 2026, pasará a ser de solo 170 millones de euros en adelante.

Fuente: El Periódico