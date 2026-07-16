¿Se puede quitar a un hijo del testamento? Los abogados aclaran en qué casos sí

Hay diversas situaciones por las que se puede producir un distanciamiento familiar, y es un suceso que nunca resulta agradable, especialmente entre padres e hijos. Además de los momentos incómodos a un nivel social, también supone dudas a nivel legal y económico. ¿Se puede desheredar a un hijo así como así? ¿Qué condiciones se deben seguir?

El abogado David Jiménez Hontanilla, licenciado en Economía, Derecho y Filosofía; ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, red social en la que cuenta con más de 50.000 seguidores. En este explica cómo proceder con casos en los que se lleve tres años o más sin hablar con un hijo. La respuesta tiene distintos matices clave que pueden cambiar por completo, depende del enfoque que se le de.

Junto al tema de la causa, también entra en juego la legislación aplicable en cada territorio de España. El propio abogado afirma: "Tres años de silencio, en principio, en sí mismo no es una causa para desheredar. En la mayor parte de España, por esa causa no se puede desheredar, pero el Tribunal Supremo abrió la vía del maltrato psicológico, siendo esta una de las posibles causas de desheredación de tu hijo".

Aragón: un caso particular

En este mismo vídeo, David Jimenez estipula cuáles pueden ser los motivos para esta declaración: "Si el hecho de no comunicarse contigo ni tener ninguna relación genera en ti un daño psicológico importante, algo que tiene que ser demostrado, puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico". También existen otras causas para poder desheredar a un hijo, siendo las siguientes maltrato grave, negar alimentos o la ausencia manifiesta de relación familiar imputable al hijo. Todas estas tienen que ser demostrables en caso de que el hijo impugne la decisio

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Cabe remarcar que en el caso de Aragón existe una posibilidad extra en caso de tener más de un hijo. La herencia legítima estipulada en Aragón es del 50%, pero según el Código de Derecho Foral Aragonés, se puede repartir la herencia entre los hijos de forma desigual y dejar este 50% a uno de ellos. Es una manera adicional exclusiva a esta Comunidad Autónoma de repartir la herencia en estos casos.