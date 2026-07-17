¿Recibiré mi pensión al completo si he cotizado 15 años?: los expertos responden

Hay un pensamiento muy popular que dice que si se tienen 15 años cotizados ya se tiene derecho a toda la pensión. Sin embargo, el funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz, en un vídeo publicado en Youtube, advierte que "esto no es así". El funcionario, precisamente, se dedica a calcular estas prestaciones.

Para empezar, Muñoz entiende que es clave diferenciar dos elementos que a menudo no se hace. Por un lado, la base reguladora que, según el funcionario, sirve para "determinar la pensión teórica" y, por otro lado, el porcentaje que se aplica sobre esa base y donde entran en juego los años cotizados. De este modo, Muñoz aclara que la base reguladora puede entenderse como "la cantidad sobre la que posteriormente se calculará nuestra pensión" y no hay que confundirla con lo que se cobra directamente.

Solo se tiene derecho al 50%

Sobre la base, entra en juego el porcentaje. El segundo elemento mencionado y el causante de tantas confusiones. Si se han cotizado 15 años, "únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora", expone el experto. Esto se establece en el artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social. Los 15 años de cotización es el requisito mínimo para poder optar a una pensión contributiva, pero no da el acceso al porcentaje íntegro a ella.

Además, existe otro factor a tener en cuenta. La segunda exigencia es la llamada carencia 'cualificada'. Esta condición exige que al menos dos de los 15 años cotizados hayan sido inmediatamente anteriores a la jubilación. Los dos requisitos tienen que ser cumplidos a la vez, por lo que si hay quien no ha cotizado en sus últimos años previos a la jubilación puede quedarse sin su pensión, a pesar de cumplir con los 15 totales.

En 2027 se necesitaran 37 años para poder obtener la pensión al completo Alfonso Muñoz — Funcionario de la Seguridad Social

A partir de los 15 meses el porcentaje crece mensualmente. En el mismo artículo, se establece la escala que fija un aumento del 0,19% por cada mes cotizado hasta el 248 y a partir de ese el porcentaje de aumento es del 0,18%, sin pasarse nunca del 100%. Todo esto significa que para pasar de cobrar el 50% al 100% se tendrán que cotizar 22 años más. Muñoz cifra que en 2027 se necesitarán 37 años cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora. Ese mismo año es cuando finaliza la aplicación progresiva de la reforma de pensiones de 2011.

La otra reforma

Más allá del porcentaje, se da también que la base reguladora se está también reformando. Por tanto, y hasta que en 2027 se detengan los cambios del porcentaje, las dos patas para calcular la pensión seguirán variando. La base reguladora se ha empezado a modificar este año, con la llegada de la 'reforma Escrivá' que introduce una nueva forma de calcularla. La Seguridad Social utiliza dos fórmulas distintas para obtenerla y elige la que más beneficia al pensionista.

La primera es la habitual. Sumar las 300 últimas bases de cotización y dividirlas entre 350, es decir, los últimos 25 años cotizados. La nueva fórmula consiste en, según el Real Decreto-ley 2/2023, tomar las 302 bases más altas dentro de los últimos 304 meses. Esto supone que se amplía el periodo de cómputo y permite descartar los peores meses. Este método irá cambiando de forma progresiva hasta que en 2044 se computen en 29 años permitiendo obviar las 24 mensualidades más bajas.

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Mientras que esta segunda reforma corrige al alza y no a la baja, el endurecimiento del porcentaje sobre la base reguladora termina premiando a las carreras laborales largas.